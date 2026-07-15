Muere un anciano en la playa de La Guardia de Salobreña (Granada)

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Archivo. - 112

SALOBREÑA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

Un hombre de avanzada edad ha perdido la vida este miércoles en la playa de La Guardia de Salobreña (Granada) cuando se encontraba dándose un baño, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112.

Varios bañistas han alertado al 112 sobre las 12,30 horas de que estaban sacando a este bañista del agua con síntomas de ahogamiento y que no podía respirar.

El 112 ha alertado a los efectivos sanitarios del 061 y a Guardia Civil, que han certificado el fallecimiento del hombre, aunque aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte.