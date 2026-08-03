Muere el cineasta malagueño Juan Lebrón, creador de 'Semana Santa' y 'Sevillanas'

Archivo - Cámara cine. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta malagueño Juan Lebrón ha fallecido este lunes a los 73 años. Natural de Antequera, fue creador y productor de algunas obras de referencia sobre la cultura andaluza, entre ellas 'Sevillanas', dirigida por Carlos Saura; 'Semana Santa', con dirección de Manuel Gutiérrez Aragón, y 'Flamenco'.

Lebrón, que padecía cáncer y había compartido la evolución de su enfermedad con sus seguidores a través de las redes sociales, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito audiovisual como productor de películas y documentales centrados en Andalucía, sus tradiciones y su cultura popular.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos la Rose d'Or y la Rosa de Plata del Festival de la Rose d'Or de Montreux (Suiza) por 'Sevillanas', una producción que además fue finalista en los Premios Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

El cineasta también formó parte del equipo de cámaras de la histórica serie documental de naturaleza 'El hombre y la Tierra', creada y dirigida por el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, y participó en el rodaje de la serie 'Verano azul', dirigida por Antonio Mercero.

Ante esta noticia, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que con la muerte del cineasta desaparece "parte de la memoria de la Sevilla del siglo XX a color", al tiempo que ha reivindicado su obra como "un legado eterno e incontestable".

"Para siempre quedará el arranque de su obra maestra, una película que nos marcó a todos y que comienza así: 'Estamos en Sevilla, y es Semana Santa'", ha señalado.