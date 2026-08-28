Muere un hombre de 60 años en el Parque Cruz Conde de Córdoba mientras practicaba deporte

Archivo - Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años de edad ha fallecido durante la mañana de este viernes en el Parque Cruz Conde, donde se encontraba practicando deporte, a donde, ante diversas llamadas al teléfono de emergencias 112, por parte de personas presentes en la zona, acudieron los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, certificando su defunción.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, y también de la Policía Nacional, precisando desde e 112 que en las llamadas que recibió, poco después de las 9,00 horas, se alertaba de que un hombre se encontraba mal y que podría haber sufrido un síncope.

Desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, confirmando ambos el fallecimiento del hombre en el lugar y precisando a Europa Press fuentes policiales que ya ha sido descartado cualquier indicio de muerte violenta o de criminalidad en este caso, siendo la posterior autopsia la que determinará la causa concreta del fallecimiento.