Muere un hombre en un atropello en la A-331 a su paso por Lucena (Córdoba)

LUCENA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido en un atropello ocurrido en la tarde de este viernes en Lucena (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El suceso ha ocurrido a las 18,50 horas, cuando el teléfono 112 ha recibido una llamada en la que un ciudadano indicaba que un turismo había atropellado a un peatón que había quedado herido, en el kilómetro 3 de la A-331.

La sala coordinadora de emergencias activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. La Policía Local y los sanitarios han confirmado al 112 que la persona atropellada, un varón de 76 años, ha fallecido en el lugar del suceso.