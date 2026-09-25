Muere un motorista de 48 años tras colisionar con un turismo en Córdoba capital

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 48 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico registrado a última hora de este jueves 24 de septiembre en la calle Artesanos de Córdoba capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas sobre las 22.30 horas alertaban de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la que el motorista había resultado herido grave y le realizaban las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local y Nacional y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Los servicios sanitarios atendieron también a una mujer de 47 años que fue trasladada al Hospital Reina Sofía.