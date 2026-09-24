Un fallecido tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Manzanilla (Huelva)

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

MANZANILLA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido este jueves tras salirse de la vía con el vehículo que conducía y chocar contra un árbol en Manzanilla (Huelva) según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido en la carretera A-472 sobre las 16,00 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación que un turismo había impactado contra un árbol en dirección a Huelva.

Al lugar han acudido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva con efectivos de los parques de Almonte y San Juan del Puerto, junto con Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción del único ocupante del vehículo.