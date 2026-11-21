Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo). - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años de edad ha fallecido este sábado tras chocar con la moto que conducía contra una farola en el municipio granadino de Churriana de la Vega, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, 112 ha detallado que el accidente de tráfico se ha producido en el casco urbano de la localidad sobre las 13,21 horas, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de la salida de vía del ciclomotor y posterior choque contra una farola en la Avenida Cristóbal Colón.

Al lugar se han movilizado, avisados por el número único de emergencias, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con una UVI móvil y un equipo médico, junto con Policía Local y Guardia Civil.

Los sanitarios han practicado las maniobras de reanimación de forma infructuosa a la víctima al entrar en parada cardiorrespitoria tras el siniestro. El instituto armado ha activado el protocolo judicial.