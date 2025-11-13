Muere una niña de seis años en el incendio de una vivienda en Las Gabias (Granada)

LAS GABIAS (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido en el incendio de una vivienda este jueves en Las Gabias, municipio del área metropolitana de Granada, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia Grande a las 17,15 horas, cuando varios testigos han alertado de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.