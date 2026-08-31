Muere un operario de carreteras tras caer por una pared de piedra en Lanjarón (Granada)

Helicóptero del GREIM de la Guardia Civil. - 112

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un operario de carreteras ha muerto este lunes tras sufrir una caída por una pared de piedra cuando trabajaba en Lanjarón (Granada), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido en la zona del Tajo del Colorao sobre las 11,45 horas; en ese momento el centro de coordinación ha recibido una llamada de socorro por un trabajador que había tropezado en una pared de piedra y había caído rodando por la ladera de una altura aproximada de 25 metros. Se ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y a los Bomberos.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al 112 el fallecimiento de un varón, del que no han trascendido más datos, como consecuencia del siniestro laboral, por lo que el 112 ha alertado también a la Inspección de Trabajo.

SUSPENDIDOS LOS ACTOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Lanjarón ha hecho público un comunicado en su perfil en redes sociales, consultado por Europa Press, en el que lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador de la empresa encargada de las obras que se están ejecutando en el Tajo Colorao, tras el accidente laboral ocurrido durante la jornada de este lunes.

El Consistorio traslada su más sentido pésame y todo su apoyo a los familiares, compañeros, allegados y a la empresa en estos momentos.

"Como muestra de respeto y duelo, quedan suspendidos los actos municipales previstos para la jornada de ese lunes y las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta", señala la comunicación municipal.

Por último, el Ayuntamiento de Lanjarón ha quedado a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo cuanto sea necesario.