Muere una persona y otra resulta herida grave tras una colisión múltiple en la N-340 a su paso por Salobreña (Granada)

Archivo - Agente de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SALOBREÑA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en una colisión múltiple registrada al mediodía de este jueves en el municipio granadino de Salobreña.

Según ha informado en una nota el servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Junta de Andalucía, varios ciudadanos alertaron sobre las 13,20 horas de un accidente múltiple ocurrido en el kilómetro 328 de la carretera N-340, en sentido Barcelona. Los testigos señalaron que había varias personas heridas y algunas atrapadas en los vehículos implicados.

Desde la sala coordinadora se ha dado aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el accidente se ha saldado con un fallecido y un herido grave. El tráfico se ha visto condicionado en ese punto de la carretera durante la actuación de los operativos de emergencia.