Muere un trabajador tras caer con una máquina por un barranco en Frailes (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del 061.- JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este martes después de caer con la máquina con la que trabajaba por un barranco en el municipio jiennense de Frailes, según ha informado el 112.

Un particular ha llamado a las 13,40 horas al citado teléfono de emergencias para indicar que un hombre estaba atrapado debajo de una máquina botcat (una cargadora compacta) con la que había caído por un desnivel de unos tres metros en un cortijo próximo a la ermita de la localidad.

De inmediato, se ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, a los Bomberos de Alcalá la Real, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de un varón de unos 60 años cuando estaba trabajando, por lo que se ha informado del accidente a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.