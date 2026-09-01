Muere un trabajador al caerle encima una chimenea apuntalada para su demolición en el barrio del Zaidín de Granada

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GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este martes en Granada al caerle encima una chimenea que se encontraba apuntalada para su demolición en una calle del barrio del Zaidín y se investiga si existe alguna vinculación de lo ocurrido con la serie de seísmos que viene registrando la provincia granadina en las últimas semanas.

El teléfono 112 atendió, minutos antes de las 11,00 horas, un aviso de socorro por un trabajador al que le había caído una chimenea en la calle Laureado López Muñoz en Granada. Rápidamente, desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y Local.

A pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados al lugar del accidente, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del operario. De todo ello se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

De la investigación se ha hecho cargo el Cuerpo Nacional de Policía, según han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo; efectivos de la Policía Científica, del Grupo de Homicidios y técnicos de la Inspección de Trabajan en el lugar del accidente para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, en una zona de la ciudad cuyos edificios se han visto especialmente afectados por los terremotos.

Fuentes policiales señalan que la serie de seísmos ha obligado a apuntalar cientos de chimeneas en edificios de la ciudad pero aún no puede vincularse esta circunstancia con el fallecimiento de este operario que está siendo investigada en estos momentos.