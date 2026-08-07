Un muerto y dos heridos tras una colisión entre una moto y un turismo en Montalbán de Córdoba

Carretera en la que ha tenido lugar el accidente en Montalbán de Córdoba.
Carretera en la que ha tenido lugar el accidente en Montalbán de Córdoba. - 112
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 14:41
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MONTALBÁN DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este viernes en término municipal de Montalbán de Córdoba, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 25 de la carretera A-3133 minutos después de las 05,30 horas, cuando el Teléfono 112 ha recibido varios avisos por una colisión entre una moto y un turismo con dos heridos. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una ambulancia y al equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del accidente, una persona, de la que no han trascendido datos, ha fallecido en el lugar; además, un joven de 18 años ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital de Montilla y otro varón de 32 ha sido asistido por los servicios médicos y no ha precisado traslado hospitalario.

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