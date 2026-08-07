Un muerto y dos heridos tras una colisión entre una moto y un turismo en Montalbán de Córdoba

Carretera en la que ha tenido lugar el accidente en Montalbán de Córdoba. - 112

MONTALBÁN DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este viernes en término municipal de Montalbán de Córdoba, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 25 de la carretera A-3133 minutos después de las 05,30 horas, cuando el Teléfono 112 ha recibido varios avisos por una colisión entre una moto y un turismo con dos heridos. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una ambulancia y al equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del accidente, una persona, de la que no han trascendido datos, ha fallecido en el lugar; además, un joven de 18 años ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital de Montilla y otro varón de 32 ha sido asistido por los servicios médicos y no ha precisado traslado hospitalario.