Detenido el conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán de Córdoba y La Rambla decreta luto

Carretera en la que ha tenido lugar el accidente en Montalbán de Córdoba. - 112

MONTALBÁN DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al conductor del coche implicado en el accidente de tráfico mortal registrado en la madrugada de este viernes en término municipal de Montalbán de Córdoba, en el que ha muerto un varón y ha resultado herido muy grave un joven de 18 años, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital. Ambos, vecinos de La Rambla, viajaban en la motocicleta con la que ha colisionado el turismo, según fuentes cercanas a la investigación.

Desde el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han detallado que el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 25 de la carretera A-3133 minutos después de las 05,30 horas, cuando el Teléfono 112 ha recibido varios avisos por una colisión entre una moto y un turismo con dos heridos.

Como consecuencia de ello, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una ambulancia y al equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

En este caso, un hombre, del que no han trascendido datos, ha fallecido en el lugar; además, un joven de 18 años ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital de Montilla y tras ello al Hospital Reina Sofía de la capital, y otro varón de 32 ha sido asistido por los servicios médicos y no ha precisado traslado hospitalario.

LUTO OFICIAL EN LA RAMBLA

Entretanto, el Ayuntamiento de La Rambla ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del joven vecino del municipio en el accidente de tráfico, a la vez que ha trasladado las condolencias de la Corporación Municipal y de todo el pueblo de La Rambla a su familia y amigos. Asimismo, espera "la pronta recuperación" del otro vecino herido en este "trágico accidente" en la carretera con Montalbán de Córdoba, que también celebra estos días su feria.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha anunciado que decreta 36 horas de luto oficial en La Rambla, que han comenzado a las 12,00 horas de este viernes y terminan a las 24,00 horas del 8 de agosto. Por ello, las banderas ondean a media asta, se suspenden o aplazan todas las actividades de feria, deportivas y lúdicas en este período de tiempo y la entrega de premios del 96 Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica EnBarro queda suspendida hasta nueva fecha.