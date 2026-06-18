La muestra 'Manuel de Falla Esencial' presenta en Granada un paseo por la vida y obra del maestro con documentos únicos

El Centro Cultural de CajaGranada Fundación acoge desde hasta el 25 de octubre la muestra 'Manuel de Falla Esencial', que ofrece una visión inédita de la evolución de la obra falliana a través de una geografía y un intinerario artístico propio y complejo - FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de CajaGranada Fundación en la capital granadina acoge desde este jueves y hasta el 25 de octubre la exposición 'Manuel de Falla Esencial', una muestra que se une a 'Manuel de Falla. Una mirada actual', la otra gran iniciativa expositiva que vertebra el Año Falla en Granada, en el cual se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del músico, el centenario de su plenitud artística y el octogésimo aniversario de su fallecimiento.

Al acto de inauguración de este jueves han asistido Ángeles Orantes-Zurita López, presidenta de CajaGranada Fundación; el comisario de la muestra, Yvan Nommick, y Elena García de Paredes Falla, presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla.

La exposición 'Manuel de Falla Esencial', basada en una rigurosa selección documental, ofrece una visión inédita de la evolución de la obra falliana, una obra en constante renovación que no se puede circunscribir únicamente a una geografía concreta (Cádiz, Madrid, París, Granada y Argentina), sino a un itinerario artístico propio y complejo.

La propuesta se divide en siete partes: 'La fuerza de la vocación', 'La forja de un músico', 'París: la eclosión del genio', 'Años de intensa colaboración con los Martínez Sierra', 'Ahondando en la sustancia de lo jondo', 'Mirando al pasado musical español', 'Atlántida: el sueño de una síntesis universal', y una coda.

Un total de 160 referencias forman parte del catálogo de la muestra. Entre ellas hay partituras y obras literarias que influyeron en la conformación del pensamiento vital y musical del maestro; cartas, fotografías, programas de mano, bocetos para escenografías, grabaciones y documentos personales de diversa índole.

Entre las piezas expuestas destacan manuscritos autógrafos de 'La vida breve', 'El amor brujo', 'El sombrero de tres picos', 'Noches en los jardines de España' y 'Fantasía bætica', junto a documentos relacionados con personalidades como Isaac Albéniz, Claude Debussy, Pablo Ruiz Picasso, Federico García Lorca e Igor Stravinsky.

La muestra cuenta con el impulso de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, Acción Cultural Española y Fundación SGAE.

La entrada a la muestra es libre, y el horario hasta el 19 de julio es: martes, miércoles y jueves de 9,30 a 14,00 horas; viernes, de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas; sábados, de 10,30 a 14,00 horas y domingos, lunes y festivos cerrado.

A partir del 19 de julio y hasta el 30 de julio, el horario será de lunes a sábado de 9,30 a 14,00 horas, y domingos y festivos, cerrado. En agosto el museo permanecerá cerrado, y a partir de la primera quincena de septiembre, el horario será el de verano. Desde el 15 de septiembre y hasta la clausura, el horario será el mismo que hasta el 19 de julio.