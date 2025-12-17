La mujer agredida en Motril (Granada) aceptó una condena por maltrato familiar a su pareja

Archivo - Juzgados de Motril. Archivo. - JUNTA - Archivo

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Motril (Granada) condenó el pasado mes de septiembre por un delito de maltrato familiar a la mujer que posteriormente fue agredida por su pareja en la localidad costera.

Fruto de aquella condena, la mujer tenía una orden de alejamiento respecto del presunto agresor, que presuntamente le propinó una paliza por la que permanece aún en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico San Cecilio tras ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

Tras su detención en Dúrcal, el presunto agresor ingresó el pasado sábado en prisión por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, que se encontraba en funciones de guardia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este pasado martes, el Juzgado número cinco de este municipio, que es el que ha asumido la causa al ser el competente en delitos de Violencia sobre la Mujer, confirmó la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido se acogió a su derecho a no declarar en ambas comparecencias.

AGRESIONES MUTUAS

La mujer ahora agredida y su pareja fueron juzgados el pasado 15 de septiembre por la presunta comisión de un delito de agresiones mutuas. Sin embargo, sólo el hombre presentó un parte médico de lesiones por lo que el fiscal mantuvo la acusación únicamente contra ella y retiró los cargos contra el hombre.

La mujer aceptó finalmente la comisión de un delito de maltrato familiar y se conformó con una condena a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 4 meses de prohibición de acercamiento o comunicación con su pareja y a la prohibición de portar armas durante ocho meses.

La agresión tuvo lugar en el domicilio familiar en el que la pareja había convivido con sus tres hijos, dos de los cuales siguen siendo menores de edad.

La investigación judicial tratará de determinar en los próximos días si la víctima recibió los golpes tras una visita inesperada de su pareja o si por el contrario ambos habían reanudado la convivencia familiar. El presunto agresor fue detenido en Dúrcal donde intentó buscar refugio.

Gracias a la intervención telefónica fue ubicado en esta localidad donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un amplio despliegue de búsqueda. Aparentemente, al saberse acorralado, el hombre se entregó.