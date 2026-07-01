Multa de 300 euros al alcalde de La Carolina (Jaén) por incluir a Feijóo en una invitación institucional de la feria

Captura de pantalla del cartel publicado en Facebook por el Ayuntamiento de La Carolina sobre el encendido del alumbrado de la Feria de Mayo - AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA/REDES SOCIALES

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), ha sido sancionado con una multa de 300 euros por difundir a través de las redes sociales del Ayuntamiento, y en plena campaña de las elecciones andaluzas, un cartel en el que aparecía junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitando a la ciudadanía al alumbrado de la feria.

Ha sido la Junta Electoral Provincial (JEP) de Jaén la que ha confirmado la sanción impuesta por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de La Carolina (Jaén) al regidor por vulnerar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) al utilizar un evento público con "fines partidistas y electoralistas".

Los hechos se remontan a la publicación en redes sociales de carteles por parte del alcalde en los que se invitaba a la población al acto del alumbrado de la feria del 14 de mayo, un evento organizado por el Ayuntamiento. En dicha invitación institucional aparecía fotografiado el alcalde junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciando la participación de este último en el acto municipal en plena campaña de las elecciones andaluzas.

La resolución de la JEP, fechada el 29 de junio de 2026 y recogida por Europa Press, desestima de este modo el recurso interpuesto por el regidor contra el acuerdo de la JEZ del pasado 4 de junio de 2026, confirmando la sanción en su integridad y agotando la vía de recurso electoral, por lo que ya es firme.

La JEZ entendió que se había producido "la utilización de un evento público como medio directo o indirecto para inducir el voto de los electores", motivo por el cual impuso la multa de 300 euros, que se corresponde con el mínimo previsto en el artículo 153.1 de la LOREG.

En su recurso, el alcalde alegó indefensión y vulneración del derecho de defensa al no habérsele notificado las denuncias iniciales. No obstante, la JEP ha desestimado este argumento recordando que dicha cuestión ya fue resuelta el 18 de mayo de 2026, al considerarse que "el recurrente tuvo ocasión de formular las alegaciones oportunas, quedando subsanada la omisión inicial en atención a los principios de rapidez y perentoriedad del proceso electoral".

REACCIONES POLÍTICAS

Tras conocerse la resolución, el secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha exigido al PP que "pida disculpas públicas" por estos hechos. En un comunicado, Torres ha dirigido sus críticas tanto al propio Alberto Núñez Feijóo, por prestarse "sin pudor a esta utilización de los recursos públicos del Ayuntamiento en beneficio de su partido y de su propia persona", como al presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez.

"El señor Feijóo no es absolutamente nadie para participar en un acto institucional organizado por el Ayuntamiento", ha reprochado el dirigente socialista, quien ha calificado de "vergüenza" que se incluyera su imagen en la invitación y que el líder del PP "no frenara esta barbaridad".

Asimismo, Torres ha afeado el "lamentable silencio" de Erik Domínguez, a quien ha instado a pedir perdón por la "falta de ejemplaridad de su alcalde y de su partido".