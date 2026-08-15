Los municipios de Granada evalúan la situación tras el seísmo y destacan la ausencia de daños estructurales

Vehículos afectados por los desprendimientos desde edificios en la ciudad de Armilla con motivo del terremoto de la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026. - CEDIDA A EUROPA PRESS

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la provincia de Granada más afectados por el fuerte seísmo de magnitud 5 registrado en la madrugada de este sábado con epicentro en Alhendín, evalúan la situación tras el terremoto y valoran el hecho de que no haya habido que lamentar daños personales, así como la ausencia, en principio, de daños estructurales en inmuebles.

Así, en declaraciones a Europa Press, autoridades municipales de Alhendín, Ogíjares y Armilla han reconocido el fuerte impacto que entre los vecinos de estas localidades del área metropolitana de Granada ha tenido un temblor que sacó a muchísimos ciudadanos a las calles tras sentir que los suelos, paredes y techos de sus viviendas temblaban con intensidad y que incluso se caían objetos situados en alto o se desprendían cornisas o elementos exteriores no estructurales de los inmuebles.

Los regidores subrayan que la ciudadanía haya sabido responder adecuadamente ante una situación en la que, si bien hay conocimiento de las situaciones derivadas de temblores por tratarse de una zona de actividad sísmica, la inmensa mayoría de las personas no recordaba una "sacudida" tan fuerte de la tierra en muchos años.

Preguntado al respecto, el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha puesto el acento en "la alarma y el miedo" que este seísmo ha provocado entre los vecinos "especialmente cuando estamos viendo fuertes terremotos cercanos en otros países. La alarma y la preocupación es bastante".

Además, el primer edil del municipio donde se ha producido el epicentro del terremoto ha insistido en que "no ha habido que lamentar daños materiales grandes", y ha especificado que han aparecido grietas en algunos edificios y desprendimientos pequeños de acabados como de techos de escayolas y de elementos no estructurales de edificios como el enfoscado de una pared.

En el mismo sentido, desde Ogíjares, fuentes oficiales municipales han detallado que el 90% de las incidencias atendidas desde que ocurriera el sismo pasada la una de la madrugada han sido en viviendas, sin que se hayan registrado daños en edificios de la administración local ni en la iglesia de la localidad.

En concreto la mayoría de atenciones realizadas en las casas han sido por caídas de pequeñas cornisas o afectaciones, por ejemplo, en juntas de dilatación. Además, han señalado que los daños han tenido más impacto en construcciones más modernas respecto a otras que no lo son tanto.

Por último, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha explicado a Europa Press que en su ciudad las afectaciones han tenido un impacto mayor a consecuencia de que algunos desprendimientos han causado a su vez daños en vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

La regidora ha recordado que en la tarde de este pasado viernes ya se registró un temblor de 3,7 con epicentro en la localidad vecina de La Zubia. Y en cuanto al de la madrugada de este sábado ha señalado: "Hemos tenido numerosos daños materiales, sobre todo caídas de cornisas, de revestimientos de algunas ventanas, de revestimiento de mármol que se han desprendido y también se han producido diversas grietas en edificios del municipio".

Cañavate ha especificado que el barrio más afectado ha sido el de Santa Teresa, el más próximo al municipio vecino de Alhendín. El Ayuntamiento de Armilla abrió parques e incluso su campo de fútbol para que los ciudadanos pudiesen situarse en lugares abiertos y alejados de inmuebles para permanecer a salvo en caso de réplicas.

En cuanto a los daños en vehículos, la regidora ha explicado que se debieron a la caída de cascotes desde edificios y que afortunadamente no ha habido daños a conductores y a personas, si bien "los coches los ha destrozado totalmente".