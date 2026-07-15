Los municipios con más de 500 habitantes sin oficina bancaria pueden desde este jueves pedir ayudas para poner cajeros

Archivo - Una mujer saca dinero en un cajero automático en imagen de archivo. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios andaluces que cuenten con núcleos de población de más de 500 habitantes sin oficinas bancarias ni cajeros automáticos podrán solicitar desde este jueves, 16 de julio, ayudas de la Junta de Andalucía para sufragar los gastos derivados de la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de estos dispositivos.

Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, estas subvenciones están gestionadas por Andalucía Trade, que cuentan con una dotación presupuestaria de 300.000 euros y se concederán en régimen de concurrencia no competitiva.

Podrán optar a los incentivos las entidades locales andaluzas consideradas en riesgo de exclusión financiera, es decir, aquellas que dispongan de núcleos con una población superior a los 500 habitantes que no cuenten con oficinas bancarias abiertas al público ni con cajeros automáticos diferentes de aquellos para los que se solicita la ayuda.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará este jueves, día siguiente a la publicación de la convocatoria, y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026, salvo que el presupuesto disponible se agote antes. En ese caso, la Agencia Trade publicará en el BOJA una resolución comunicando el cierre anticipado del plazo.

Las ayudas permitirán financiar los gastos de obra civil necesarios para adaptar el inmueble, así como la instalación y puesta en funcionamiento de uno o varios cajeros. Estos desembolsos deberán haberse realizado o, al menos, presupuestado entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de presentación de la solicitud.

También serán subvencionables los costes de mantenimiento y funcionamiento de los cajeros correspondientes al ejercicio 2026. Cuando los gastos se encuentren únicamente presupuestados en el momento de pedir la ayuda, deberán ejecutarse dentro del plazo que establezca la resolución de concesión.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de la Agencia Trade y presentarse exclusivamente de manera electrónica a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Dirección de Financiación Empresarial de Trade se encargará de instruir los procedimientos, mientras que la resolución de las ayudas corresponderá a la Dirección General de la agencia. En caso de que se produzca una ampliación posterior del presupuesto, podrán concederse subvenciones a entidades que cumplan los requisitos pero hayan quedado fuera inicialmente por falta de crédito, respetando el orden de presentación de las solicitudes y sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.