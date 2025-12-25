El Museo de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada mejorará sus condiciones ambientales

Archivo - Fundación Rodríguez-Acosta. Archivo. - EUROPA PRESS/ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Fundación Gómez Moreno, situado en el Carmen sede de la Fundación Rodríguez Acosta, va a ser objeto de una serie de obras en los próximos meses para mejorar las condiciones ambientales y de eficiencia energética.

La intervención, que tiene un plazo de ejecución de dos meses, se centrará en la sala principal del museo y ha sido adjudicada por un importe de 175.891 euros.

El Carmen está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno está afectado por el Pepri Alhambra-Alixares, por lo que los trabajos han requerido de la autorización de la Delegación de Cultura, según se desprende de la documentación del expediente, consultada por Europa Press.

Durante la intervención se demolerán los falsos techos de la sala principal del museo y se retirarán las instalaciones de climatización, electricidad, iluminación, seguridad y ventilación al estar obsoletos.

Serán sustituidos por equipos nuevos y también se renovará el pavimento de la sala por motivos de seguridad, ya que se está levantando por zonas debido a las dilataciones del forjado.

Este museo exhibe las colecciones reunidas por Manuel Gómez-Moreno Martínez. Destacan los fondos de pintura, con obras de Pacheco, Zurbarán, Alonso Cano, Fortuny y Sorolla, entre otros.

También acoge piezas de escultura grecorromana y española de los siglos XVII y XVIII; objetos arqueológicos y artes decorativas, entre otras colecciones.