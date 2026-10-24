El Museo del Gudamecí de Córdoba busca en su 20 aniversario conectar aún más con Córdoba para proteger su patrimonio

José Carlos Villarejo en la Casa Museo del Guadamecí Omeya. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista cordobés José Carlos Villarejo, director de la Casa Museo del Guadamecí Omeya y recuperador de la tradición del guadamecí omeya, ha destacado la "gran alegría" que supone para él celebrar los 20 años de este espacio cultural en Córdoba, asegurando que detrás del proyecto hay "mucho trabajo, mucha ilusión y un compromiso muy personal con el patrimonio" y con su arte, con el guadamecí y "sobre todo por conectarlo con Córdoba", de forma "más directa", para proteger su patrimonio.

En declaraciones a Europa Press, Villarejo ha expresado su "gratitud hacia la sociedad cordobesa", resaltando que, "desde el primer momento", los cordobeses han evidenciado "un gran interés en asistir a todas las actividades convocadas, mostrando ilusión y entusiasmo por las técnicas más antiguas de Córdoba respecto al cuero decorativo".

El director del espacio museístico ha subrayado que, incluso fuera de las actividades conmemorativas del 20 aniversario, han recibido en el centro a visitantes cordobeses "preocupados e interesados por la conservación de este patrimonio inmaterial".

Por ello, ha valorado que la efeméride está permitiendo "reflexionar sobre nuestro patrimonio, nuestra artesanía y nuestro arte en el cuero decorativo", logrando así "construir un nuevo diálogo con la sociedad cordobesa de una forma mucho más directa".

Afrontando la "recta final" del aniversario, Villarejo ha dicho sentir "mucha ilusión" por las citas que aún quedan por celebrar, entre las que destaca la jornada de puertas abiertas de este domingo 25 de octubre, integrada en el ciclo 'Domingos del Museo'. Esta iniciativa, que cuenta con subvención de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, tiene ya su grupo completo para este fin de semana.

Además, el programa '20 Años de Legado Museístico Vivo', promovido por la Casa Museo, incluye para el próximo 29 de noviembre la celebración del último 'Domingo de Museo' antes del cierre de las conmemoraciones. A esto se sumará el 30 de diciembre la realización de la Ruta Patrimonial 'La Piel en la Ciudad', una visita guiada que recorre el entorno de la Judería y el antiguo espacio urbano ligado a los oficios del cuero.

La programación conmemorativa culminará en el mes de diciembre con un acto institucional de clausura junto a las autoridades locales, con el que se pondrá el broche final a un año repleto de iniciativas culturales, divulgativas y académicas que han resaltado "la necesidad de preservar y transmitir, tanto el guadamecí, como el cordobán, como patrimonio inmaterial de la ciudad".

En este contexto, el artista ha manifestado que la celebración de estos 20 años representa "un punto de partida hacia un nuevo proyecto" de divulgación. Según ha explicado, este plan no se centrará únicamente en el plano internacional desarrollado hasta la fecha, sino que adoptará "un punto de vista mucho más personal y más cercano a la sociedad cordobesa".

De este modo, Villarejo pretende que el hito sirva de inicio para un proceso de transmisión directa del saber hacer y del conocimiento recibido de generación en generación sobre la elaboración del guadamecí en Córdoba. Así, con una vocación "más educativa y cercana", la Casa Museo se ha fijado como meta a partir del año 2027 afianzar y estrechar aún más su comunicación y vínculo con la ciudadanía cordobesa.