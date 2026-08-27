El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba suspende temporalmente sus visitas tras deprenderse parte de un falso techo

Archivo - Interior del Museo Julio Romero de Torres. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Julio Romero de Torres permanecerá cerrado al público "de forma preventiva" durante los próximos días debido al "desprendimiento parcial de un falso techo" en una de sus salas, lo cual ha sido detectado en la mañana de este jueves, no habiendo ocasionado el incidente daños personales ni afectado tampoco a las obras que integran la colección del pintor cordobés.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, el desprendimiento se ha producido en la Sala 5, 'Semblanzas' y, tras ser detectada la incidencia, "técnicos municipales de la Delegación de Infraestructuras han actuado de manera inmediata, retirando los restos, procediendo a la limpieza del espacio y asegurando el perímetro de la zona afectada".

Además, los lienzos que se encontraban en esta sala han sido trasladados como medida preventiva para garantizar su conservación. En estos momentos, "se están evaluando las causas que han provocado el desprendimiento, mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación y revisión del resto del falso techo" de la instalación municipal.

El museo permanecerá "cerrado mientras se ejecutan los trabajos necesarios para garantizar que el recinto reúne todas las condiciones de seguridad necesarias para su reapertura" al público.