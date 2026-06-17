Los museos municipales de Córdoba abrirán en horario nocturno gratis del 25 de junio al 29 de agosto de jueves a sábado

La teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, en el Museo Julio Romero de Torres. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, han informado este miércoles sobre la apertura de los museos municipales en horario nocturno de modo gratuito a partir del día 25 de junio y hasta el 29 de agosto, los jueves, viernes y sábados, un total de diez fines de semana, de 21,00 a 00,00 horas.

En una rueda de prensa, la edil de Cultura ha explicado que los objetivos son "dinamizar el patrimonio y los espacios culturales e impulsar los museos y fomentar las visitas", con la ampliación de la oferta turística de la ciudad en el ocio nocturno, a la vez que se dinamizan los restaurantes.

En concreto, se van a abrir el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro, el Museo Taurino, los Baños del Alcázar Califal y la Puerta del Puente, así como con diferentes actividades puntuales el Templo Romano. La entrada va a ser gratuita en el citado horario y en todos los espacios va a haber mediación cultural, junto a diferentes actividades que empezarán a partir de las 22,00 horas, salvo el Templo Romano, que tendrá actividades programadas a las 21,30 y 22,30 horas.

Entre las actividades, talleres creativos y de aromas, catas de aceite y vino, todo ello dirigido a todas las familias, "para que visiten y disfruten de la noche cordobesa" con "experiencias de baile y olores", ha valorado la concejal, quien ha manifestado que "es algo novedoso y que el sector turístico demandaba desde hace muchos años".

Por su parte, Aguilar ha explicado que había "una debilidad, que era la temporada baja de los meses de verano", de manera que "la Delegación de cultura ha trabajado para ampliar la oferta cultural en las noches de verano, que lo hizo con la apuesta por los festivales, lo ha hecho también con el espectáculo de luz y sonido del Alcázar y nuevamente lo hace con esta apertura de los museos".

Así, ha elogiado "la magnífica oportunidad de hacer de esa debilidad de las noches de verano una fortaleza como se hace ahora", remarcando que Córdoba es la única ciudad con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad.