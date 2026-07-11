Nace 'Granada Smart', la plataforma inteligente de planificación del turismo cultural, patrimonial, religioso y Mice

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GRANADA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado el lanzamiento de 'Granada Smart', una herramienta que "consolida la Plataforma Inteligente de Destino (PID) del municipio apuntalando su vertiente cultural, patrimonial, religiosa y el turismo MICE", y que nace para "potenciar la industria turística y ofrecer experiencias de máxima calidad ante los retos de un sector en constante evolución".

Con la mirada puesta en la capitalidad cultural de 2031, el Ayuntamiento "avanza así en un objetivo estratégico", el de "mejorar la competitividad turística y el desarrollo económico poniendo en valor la herencia y diversidad cultural de la ciudad", según se resalta en una nota de prensa.

El concejal delegado de Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación, Vito Epíscopo, ha explicado que "'Granada Smart' nos permite dar un salto cualitativo en la gestión turística de la ciudad".

"La Inteligencia Artificial nos da la capacidad de conocer el comportamiento real del visitante, sus rutas, sus consumos, su origen, y con esa información el Ayuntamiento y el tejido empresarial local pueden trabajar juntos hacia un turismo verdaderamente inteligente", ha señalado el edil.

El funcionamiento de 'Granada Smart' se basa en un sistema interoperable que integra Inteligencia Artificial e información procedente de diversas fuentes, incluyendo datos públicos, privados, estatales y de sensórica.

Desde el Ayuntamiento explican que, a través de esta arquitectura común de datos, la IA generará perfiles detallados sobre el comportamiento de los visitantes, permitiendo conocer su origen y las rutas que realizan por la ciudad, las compras que efectúan y los alojamientos donde se hospedan, y las elecciones gastronómicas que consumen durante su estancia.

Vito Epíscopo ha subrayado que "este proyecto sitúa a Granada en la vanguardia de la innovación en gestión turística". "Estamos hablando de una transformación digital que sitúa el dato al servicio de las personas, y que da al Consistorio y a las empresas locales la base necesaria para abordar juntos los desafíos del sector", ha valorado.

En su fase inicial, la plataforma contará con cuatro módulos específicos destinados a "diversificar y enriquecer la oferta de la ciudad". El de Turismo Cultural y Patrimonial busca "transformar el modelo de turismo de masas actual hacia uno sostenible, orientado a mejorar la rentabilidad del sector y a fortalecer la industria cultural".

El de Turismo Idiomático establecerá colaboraciones con el ecosistema del turismo idiomático para "combinar la enseñanza lingüística con experiencias culturales, posicionando a Granada como referente para el estudio de lenguas extranjeras".

El de Turismo Religioso pondrá en valor "el prominente patrimonio histórico-religioso de la ciudad y su impacto económico, sostenible y cultural", mientras que el de Turismo MICE perseguirá "la desestacionalización del turismo mediante la medición del impacto económico de eventos, con el objetivo de aumentar el gasto y la estancia media de los visitantes".

Además de estos pilares, el proyecto incorporará "medidas de sostenibilidad para mitigar el cambio climático y promoverá a Granada como un destino turístico inclusivo y respetuoso con la diversidad de género".

GOBERNANZA COLABORATIVA Y EVOLUCIÓN A FUTURO

Para "garantizar que la transformación se lleve a cabo con transparencia y de forma coordinada", 'Granada Smart' se apoya en un Consejo de Gobernanza, el órgano encargado de "marcar el rumbo estratégico del proyecto".

En él confluyen representantes del Ayuntamiento, del sector privado --Federación de Hostelería, Convention Bureau, Fedele--, instituciones académicas como Ai Granada Research and Innovation, y la comunidad local. Este consejo estará respaldado por un Comité Técnico y grupos de trabajo especializados.

Finalmente, desde el Ayuntamiento han aclarado que el impulso de esta digitalización llega respaldado por los fondos europeos 'Next Generation', a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de la mano de Segittur, que "reconoce así el potencial de Granada como referente en gestión turística inteligente".