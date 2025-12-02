La Nao Victoria estará abierta a visitas en Motril (Granada) desde este miércoles y hasta el lunes próximo

Nao Victoria - FUNDACIÓN NAO VICTORIA

MOTRIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La Nao Victoria tiene previsto llegar este martes a las 20,00 horas al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde estará abierta a visitas del 3 al 8 de diciembre en horario de 10,00 a 18,30 horas.

Según ha informado la Fundación Nao Victoria en una nota de prensa, el de Motril es uno de los primeros puertos españoles que este histórico navío visita tras la gran gira europea que ha realizado durante seis meses por cerca de 30 puertos del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos.

El barco es una obra de carpintería de ribera onubense, construido en Isla Cristina en 1991 con rigor histórico, "en roble y pino y fiel a cómo fue aquel que hace 500 años circunnavegó la tierra". Es así "un barco que navega como embajador de esta gran hazaña marítima y realiza anualmente grandes giras internacionales como museo flotante de esta gesta y de la ingente labor de los marinos españoles, que abrieron con sus barcos la imagen del mundo y unieron el planeta a través las rutas que trazaron".

La Nao Victoria ha realizado ya inmensas singladuras por los océanos del planeta y visitado sus continentes. Durante los años 2004 a 2006 completó su propia vuelta al mundo, surcando más de 26.000 millas náuticas, haciendo escala en 17 países, como Colombia, Panamá, Hawái, Japón, Singapur o Hong Kong. Desde entonces no ha cesado de navegar, realizando importantes giras culturales por centenares de puertos de Estados Unidos y Europa.

Durante su estancia en Motril, el público podrá subir a bordo, recorrer sus cubiertas y conocer la asombrosa aventura que protagonizó hasta lograr circunnavegar planeta. Los visitantes podrán además bajar a su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que hoy día sigue navegando en ella por mares de todo el mundo.