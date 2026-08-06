Neorama abrirá su primera edición en septiembre en Granada con la orquesta juvenil internacional más antigua del mundo

Neorama abrirá su primera edición en Granada en septiembre con la orquesta juvenil internacional más antigua del mundo - NEORAMA

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del festival Neorama calienta motores para arrancar el próximo 3 de septiembre en el Teatro del Generalife de Granada con la presencia sobre el escenario de la JM World Orchestra, la orquesta juvenil internacional más antigua del mundo.

Así lo ha dado la organización del evento en un comunicado en el que señala que detalla que el concierto inaugural del encuentro celebra el 75 aniversario de Juventudes Musicales de España impulsando juventud y excelencia musical.

El referido Teatro del Generalife será el escenario de una velada protagonizada por la JM World Orchestra junto al Coro de Ópera de Granada y bajo la dirección de David Fernández Caravaca, una de las figuras emergentes más destacadas de la dirección orquestal española, ganador del Concurso de Juventudes Musicales de España en dirección.

La JM World Orchestra, fundada en 1949, es la orquesta juvenil internacional más antigua del mundo y un referente en la promoción del entendimiento intercultural a través de la música. A lo largo de su historia ha reunido a miles de jóvenes músicos de más de 60 países y ha trabajado con algunos de los directores más importantes del panorama internacional, convirtiéndose en un auténtico símbolo de diálogo y cooperación entre culturas.

La primera parte del programa estará dedicada a una de las obras más emblemáticas del repertorio español, 'Noches en los jardines de España' de Manuel de Falla. La interpretación contará con la participación de la pianista Susana Gómez Vázquez, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional de su generación, ganadora del Concurso de Juventudes Musicales de España en piano.

Tras este homenaje a la ciudad de Granada, el concierto continuará con un recorrido por algunas de las páginas más reconocidas del repertorio operístico internacional. En esta segunda parte se sumará el Coro de Ópera de Granada, formación creada en el seno de Juventudes Musicales Granada y consolidada como una de las principales referencias líricas de Andalucía gracias a su intensa actividad artística y a sus colaboraciones con importantes instituciones musicales.

La orquesta tiene previsto ofrecer una segunda actuación el 4 de septiembre en el Teatro Calderón de la Barca de Motril, llevando esta producción a otro de los escenarios emblemáticos de la provincia.

NEORAMA, GRAN ENCUENTRO DEL TALENTO MUSICAL

La organización expone que primera edición del Festival Neorama, el gran encuentro del talento musical joven en España organizado por la Confederación de Juventudes Musicales de España (JM España), se celebrará del 3 al 5 de septiembre. Reunirá a 350 jóvenes artistas y músicos en 40 conciertos, ofreciendo también 12 actividades formativas y divulgativas.

Granada y el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife acogerán una programación que reunirá grupos musicales procedentes de todas las comunidades y ciudades autónomas, representando estilos tan diversos como el pop, el rock, el indie, el jazz, el flamenco, la música clásica, la música antigua, la electrónica o el folk.

Bajo el lema 'Enciende la música: jóvenes en acción', el festival combinará conciertos, formación, reflexión y oportunidades de profesionalización para las nuevas generaciones de artistas.

La programación incluirá 40 conciertos distribuidos en 18 espacios emblemáticos de Granada, entre ellos el Teatro del Generalife, el Auditorio Manuel de Falla, el Carmen de los Mártires, la Fundación Rodríguez-Acosta, la Plaza de los Aljibes o el Patio del Ayuntamiento.

Está previsto que cada territorio esté representado por un proyecto musical que ofrecerá dos actuaciones y optará a diferentes reconocimientos vinculados a entidades de referencia del sector cultural.

El evento se completa con actividades formativas, mesas redondas y encuentros sobre innovación, educación, igualdad, emprendimiento, sostenibilidad, accesibilidad y cultura que transforma, además de un amplio plan de medidas de accesibilidad para garantizar la participación de todos los públicos.