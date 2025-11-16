Nieto califica como "histórico" el acuerdo con los sindicatos en torno a las mejoras sociolaborales de los funcionarios

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado este domingo como "histórico" el acuerdo alcanzado con los sindicatos en torno a las mejoras sociolaborales de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía, y ha estimado que las medidas acordadas "van a mejorar de manera sustancial las condiciones de trabajo".

En una entrevista en el programa 'Hora 14' de Cadena Ser Sevilla, recogida por Europa Press, ha destacado que este acuerdo conlleva el desarrollo de dos ámbitos "completamente nuevos que no existían hasta ahora", como son los de la carrera profesional y la evaluación del desempeño, que se incorporan por primera vez en el acuerdo. Asimismo, Nieto ha valorado como "muy importante" la parte centrada en la mejora del servicio al ciudadano para "garantizar la calidad del entorno de trabajo", además de "mejorar económicamente los salarios" y crear unas "condiciones adecuadas de promoción profesional", para que el ciudadano "se sienta mejor atendido".

En relación, el consejero ha apuntado que es la primera vez que se consigue un acuerdo de este tipo "por unanimidad en toda la historia de Andalucía", y ha indicado que quieren que "sea un modelo transparente, en el que el empleado público tenga el control de la información en todo momento".

De esta forma, Nieto ha indicado que la evaluación del desempeño es "triple", y consta de la "autoevaluación que el trabajador" que haga de su actividad, así como del contraste de la autoevaluación por parte del jefe directo y de lo que pueden ofrecer los metadatos que pueden aportar el sistema sobre el que traban en la Junta "en cada uno de los servicios o en cada uno de los ámbitos en el que se desarrolla esa actividad".

Por otro lado, ha desvelado que han incorporado la temporalidad "como uno de los requisitos de este acuerdo", ha mostrado su satisfacción de que la citada tasa se encuentre por debajo del 8% que fija la Unión Europea como umbral máximo en la comunidad autónoma, y ha concretado que la temporalidad se encontraba "por encima del 40%" en 2019.

Al respecto de la crisis de los cribados del cáncer de mama y de los contratos de emergencia que están siendo investigados por la justicia, el consejero de Justicia, Administración local y Función Pública ha preferido no "lanzar ninguna opinión", y ha explicado que quiere "respetar a la justicia" para que actúe "con absoluta libertad". Sin embargo, ha apuntado que "el contenido de las denuncias que se han realizado carecen de un elemento fundamental desde el punto de vista penal", que "es el dolo, el querer hacer daño", y es un "elemento esencial" en una querella, y aquí "carece de esa existencia".