Nieto critica la "incapacidad" del Gobierno de España en el control de fronteras ante la "avalancha" migratoria en Ceuta

José Antonio Nieto (dcha.), junto a Adolfo Molina, en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado este viernes la "profunda preocupación" del Gobierno andaluz, por la situación que se está viviendo en Ceuta, ante la "avalancha" migratoria que está sufriendo la ciudad autónoma, asegurando que "lo que está pasando en Ceuta es algo que en la Unión Europea (UE) del siglo XXI no debería ocurrir jamás", y ha señalado la "incapacidad" del Gobierno de España en el control de fronteras.

En este sentido y en rueda de prensa junto al delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, el consejero ha criticado la gestión del Ejecutivo central en materia de control fronterizo, lamentando que "el Gobierno de España baje los brazos, reconozca su incapacidad, y abandone a su suerte a esa ciudad", cuando, además, España tiene "una obligación de control de fronteras" en el marco de la UE, "que se está ignorando", demostrando con ello el Ejecutivo central su "incompentencia" tras los sucesos registrados en la ciudad autónoma.

Además, Nieto ha manifestado su convicción de que "en los últimos días, en las últimas semanas, han llegado multitud de informes de inteligencia al Ministerio del Interior avisando de lo que estaba ocurriendo en el perímetro de la frontera de Ceuta", lo que le ha llevado a criticar la "falta de refuerzos" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Ceuta.

A este respecto, José Antonio Nieto ha afirmado que "no se abandona su suerte a policías y guardias civiles que tienen que defender la frontera con una carencia de recursos lamentable", ante una situación en la que "sus propias vidas están comprometidas".

En conclusión, el consejero ha hecho un llamamiento directo al Gobierno de España para que "haga su trabajo, que reaccione y que demuestre a los españoles que hay un gobierno que es capaz de controlar una frontera, garantizar la seguridad de una ciudad entera y evitar muertes", insistiendo en que "esto nunca tenía que haberse producido, nunca tenía que haberse llegado a la situación que se llegó ayer si hubiera un gobierno serio, responsable y con capacidad".

Finalmente, ha subrayado la especial vulnerabilidad de Andalucía ante esta crisis, recordando que "nosotros somos frontera" y que "lo que ocurre cuando se desbordan completamente las capacidades de Ceuta y la frontera se borra literalmente, como está ocurriendo, sin control y sin gestión", es que "ese impacto llega directamente a Andalucía", pidiendo "un Gobierno que sea simplemente responsable y que cumpla con su deber y con su trabajo".