Nieto cuestiona el "sentido" de "mantener" la huelga de funcionarios de justicia con las elecciones del 23J convocadas

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto (PP), ha animado este miércoles a los sindicatos a "valorar" si "tiene sentido mantener" la huelga de funcionarios de justicia actualmente en marcha con unas elecciones convocadas como las generales que se celebrarán el 23 de julio.

Así lo ha apuntado el consejero en el transcurso de su participación en un foro organizado por la Cadena SER en Sevilla, en el que ha advertido de la situación actual de la administración de Justicia en España, marcada por un asunto como esa huelga de funcionarios, que motiva que "jueces no trabajan porque no llegan los procedimientos, se suspenden los juicios, y los fiscales y los letrados no trabajan porque no hay juicios".

"Cada vez que una parte de la Administración de Justicia se pone en huelga, toda la demás se ve afectada", ha avisado en ese sentido el consejero, que ha descrito como "especialmente compleja" la situación actual, con "unas elecciones convocadas" con las que, el 23 de julio, "los ciudadanos van a elegir quién gobierna en este país".

Al respecto, ha comentado que "es difícil que lo que no se ha resuelto con un Gobierno de plenas competencias, se pueda resolver en este momento en el que está de salida o, por lo menos, tiene que estar pendiente de que decidan los ciudadanos en esas elecciones".

"Es difícil poder resolver este conflicto de aquí al 23 de julio, y yo pediría a los sindicatos que lo pensaran, que recapacitaran y que valoraran si de verdad tiene sentido mantener la huelga en este momento", ha abundado José Antonio Nieto, que ha agregado que comparte "absolutamente" con los funcionarios de justicia que "tienen que hacerse respetar, que no han sido bien tratados, que no se les ha ofrecido el mismo trato que han tenido otros operadores jurídicos", y todo ello "ha provocado un cóctel explosivo que nos lleva a lo que estamos viviendo, meses y meses de huelgas sucesivas, de amenazas de otras huelgas que están definitivamente colapsando la justicia", ha advertido el consejero.

El titular andaluz de Justicia ha augurado, además, que "en cuanto se llegue a un acuerdo, o en cuanto termine esta huelga, lo siguiente que nos van a pedir es que ahora queremos un plan de choque para recuperar el tiempo que hemos perdido", y ha añadido que "esa es la otra parte que le quita absolutamente la credibilidad a la justicia".

"No podemos estar haciendo huelgas, provocando suspensiones de juicios, retrasando tramitaciones, y luego pretender resolverlo con planes de choque", ha sostenido el consejero, quien frente a ello ha abogado por "una estrategia completamente nueva, una forma de proceder radicalmente distinta, y una actitud renovada".

Nieto ha aseverado que "aquí no hay buenos y malos", sino, "cada uno con su responsabilidad, una serie de operadores que tienen en su mano hacer que la justicia funcione mejor, o dejar que la justicia siga en este letargo o en esta situación de no salir nunca de la UCI, que es lo que nos da la sensación de que durante demasiado tiempo ha ocurrido con este servicio básico", ha apostillado el consejero.

"MAYOR IMPLICACIÓN DE LOS OPERADORES JURÍDICOS"

En este encuentro, en el que ha sido presentado por el exministro de Justicia y actual presidente del Consejo Español de Mediación, Rafael Catalá, el consejero de Justicia ha defendido que, para "salvar" la Justicia de la "crisis sistémica que amenaza a un servicio básico", hacen falta "más medios, más recursos, darle el valor político que se merece pero también mayor implicación de los operadores jurídicos".

"La política no puede resolver todo el problema de la Justicia, hace falta que los operadores jurídicos también se comprometan de verdad a priorizar el servicio al ciudadano", ha subrayado el consejero, que ha lamentado que en el sistema judicial impera actualmente un "ecosistema desmotivador", lo que lleva a que "cada uno esté defendiendo su interés y olvidando que el objetivo principal es el servicio al justiciable".

En este contexto, ha destacado que la Junta está diseñando la primera Estrategia para la Justicia en Andalucía tras 26 años con las competencias transferidas para planificar un "modelo" que marque las prioridades y el camino a seguir.

Nieto ha sostenido al respecto que el primer factor desmotivador es la situación de los edificios donde trabajan los operadores de justicia, ante lo que la Consejería cuenta con un Plan de Infraestructuras Judiciales que prevé impulsar en esta legislatura más de una veintena de proyectos mediante vías alternativas de financiación después de que "en 26 años solo se hayan construido 24 sedes nueva", según ha destacado, y ha agregado que una de las primeras será la puesta en marcha este año de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en el complejo de Palmas Altas, así como el desbloqueo de la de Cádiz.

El segundo aspecto a trabajar es la digitalización de la Justicia, para lo cual se están desplegando las soluciones tecnológicas necesarias como el nuevo sistema de gestión procesal @driano, si bien también es necesario "crear el hábito de abandonar el papel", ha apostillado.

El consejero ha apostado por una reordenación del personal para potenciar su productividad al considerar que el sistema actual, con una de las tasas más bajas de jueces por habitante y mayor dotación de funcionarios, "no está dando resultados adecuados". Por último, se ha referido al impulso de la Consejería a la mediación como vía extrajudicial de resolución de conflictos ya que "la tasa de litigiosidad actual no es viable".

APUESTA POR EVALUAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por otro lado, Nieto también se ha referido a la importancia de la planificación para hacer más eficiente la "primera gran empresa" de Andalucía, en alusión a la Administración de la Junta, con unos 275.000 trabajadores, que ya ha comenzado con la reciente aprobación de la Ley de Función Pública, según ha defendido.

Además, el consejero se ha referido a la futura Ley de Evaluación de Políticas Públicas que está elaborando su departamento para poder analizar si las medidas que se adoptan desde la Administración cumplen los objetivos marcados y "que los ciudadanos puedan tener indicadores objetivos de cómo se está gestionando".

UN "NUEVO TIEMPO" EN LAS RELACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS

En cuanto al área de Administración Local, Nieto ha confiado en que, tras los resultados de las elecciones municipales del 28M, se abra "un nuevo tiempo" en el que los ayuntamientos se alejen de la "estrategia política", mientras que desde la Junta ha prometido a los nuevos gobiernos locales, que acaban de tomar posesión, "un trato de igual a igual y cooperación leal" frente a la "superioridad" con la que, según ha opinado, antaño les ha tratado el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha apostado por "generar confianza entre administraciones y simplificar trámites burocráticos" entre Junta y ayuntamientos, evitando los dobles controles.

Asimismo, Nieto se ha referido a la Estrategia frente al desafío demográfico como uno de los principales retos a abordar en los próximos años y en el que "en Andalucía nos podemos adelantar porque no tenemos el problema de despoblación que otras comunidades autónomas".

El objetivo es lograr un reparto más equilibrado de la población en el territorio, ya que actualmente más de la mitad de los andaluces vive en 30 capitales y grandes ciudades, mientras que el 54% de los municipios, sobre todo de interior, llevan años perdiendo vecinos "a un ritmo que creo que es corregible" poniendo en valor la calidad de vida y oportunidades que ofrece el medio rural", según ha concluido el consejero.