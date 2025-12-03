Por Andalucía defiende que Amama "no miente" tras el archivo de la Fiscalía y Moreno exige disculpas por las "mentiras"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en la Cámara autonómica, Inmaculada Nieto, ha defendido este miércoles que la Asociación Amama "no miente" sobre las pruebas diagnósticas del programa del cribado del cáncer de mama porque "que no sea delito no hace mentirosas a las mujeres", en alusión al archivo decretado por la Fiscalía Provincial de Sevilla de la denuncia presentada por la entidad por el supuesto "borrado y manipulación" de mamografías.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su turno de respuesta, ha exigido a Nieto que "pida perdón" a los profesionales sanitarios sobre los que, según ha sostenido, "usted sembró dudas y puso en duda su trabajo". "Es indigno. Usted no habla más que de mentiras, forma parte del magna de mentiras que ha construido el Partido Socialista y la señora Montero. Es usted un apéndice más de estos embustes y mentiras", ha sentenciado Moreno.

"Ni yo mentí aquí [en el Parlamento] ni la mujer que me dio sus mamografías para que las mostrara estaba mintiendo. No les debo disculpas. Yo abrazo y defiendo a las mujeres, y ustedes son los que todavía no han explicado qué ha pasado con ellas. Que no sea delito no las convierte en mentirosas. Deje de atacarlas, que han metido ustedes la pata con ellas", ha argumentado la portavoz de Por Andalucía.

El presidente andaluz ha puesto el énfasis en que el archivo de la Fiscalía ha tardado tan sólo un mes "porque era tan clara la cosa...", y ha recordado que el fiscal concluye que "los historiales médicos de las pacientes examinadas se mantienen íntegros y coincidentes". Ante esto, Moreno ha insistido en que la oposición "tiene que pedir perdón a los profesionales, al SAS y a sus votantes, porque no los representan dignamente".

Inmaculada Nieto ha lanzado una batería de preguntas al presidente en las que ha exigido al Gobierno andaluza que diga "cuántas de las mujeres a las que les han repetido la prueba han dado efectivamente cáncer; cuántas lo han desarrollado sin que ustedes lo avisaran; y en qué ha consistido el supuesto error". "Pero ¿cómo le vamos a pedir disculpas quienes hemos traído aquí la voz de las mujeres?. ¿Qué disculpas les voy a dar yo por haber mostrado las imágenes con el consentimiento de su dueña que antes estaban en su historial y ahora no? Se puede usted poner como se ponga".