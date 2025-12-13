Nieto exige a Moreno que "dé la cara" sobre el cribado de cáncer: "Basta de mezclarlo con las intenciones de voto"

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado que esta semana exigirá al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé la cara y aporte los datos oficiales en el Parlamento, y que, de una vez por todas, diga la verdad sobre lo ocurrido con el cribado de cáncer". Asimismo, le ha instado a "dejar de mezclar este asunto con cálculos sobre intenciones de voto".

Nieto ha criticado que el presidente haya abordado el cribado del cáncer de mama durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', celebrada este pasado viernes en Barcelona: "¿Qué significa ir a Barcelona a promocionar un libro, una actividad privada y comercial, y allí hablar de mujeres en porcentajes, diciendo que afortunadamente la mayoría de las que han repetido las pruebas no tienen cáncer? ¿Y qué ocurre con las que sí han tenido que repetirlas? Y si lo tienen, ¿acaso no es consecuencia de la negligencia e irresponsabilidad de su gobierno?".

Asimismo, ha subrayado que "ya basta de tratar a estas mujeres como simples porcentajes y de mezclarlas con cálculos sobre intenciones de voto". "Estamos ante una crisis sanitaria y una angustia real, una enfermedad sufrida por mujeres que confiaron en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que él está destrozado y que les ha fallado".