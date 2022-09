Nieto (IU) acusa a Podemos de "quebrar la confianza" en el grupo parlamentario por "cuestiones ajenas a Andalucía"

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha acusado este miércoles a los tres diputados de Podemos de "quebrar la confianza" del grupo por "cuestiones ajenas" a esta comunidad autónoma.

En rueda de prensa, Nieto se ha referido a las tensiones que existen en este momento en el grupo parlamentario, compuesto por cinco miembros, entre los tres diputados de Podemos (Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez) y la propia portavoz parlamentaria y la portavoz adjunta Esperanza Gómez (Más País).

La Mesa del Parlamento abordará este miércoles el escrito presentado por la coalición Por Andalucía para sustituir "temporalmente" a Durán como la representante en dicho órgano, pasando a ocupar su puesto Esperanza Gómez, según ha expuesto Inmaculada Nieto, quien ha precisado que esta decisión tiene la "disconformidad" de los tres diputados de Podemos.

Ha manifestado que Por Andalucía y el grupo parlamentario es la expresión institucional de una coalición plural, y supuso que seis organizaciones se dotaran por unanimidad de unas reglas del juego y de unas normas que permitieran que todas participaran en igualdad de condiciones en la toma de decisiones. Ha defendido que el reglamento con el que cuenta el grupo es muy parecido al de la anterior legislatura y en él se establecen las reglas del juego democrático para que todas las fuerzas se sientan partícipes en la elaboración colectiva de iniciativas y de la estrategia política.

Por ello, ha calificado de un "error" que los tres diputados de Podemos impulsaran la presentación de un nuevo reglamento del grupo ante la Mesa de la Cámara, que finalmente no tuvo el visto bueno de este órgano.

"Nadie entendería que un espacio consensuado, debatido y con reglas del juego adoptadas por unanimidad violentase la norma que se ha dado para que sólo una minoría de personas tomase decisiones", ha indicado Nieto, quien ha añadido que Podemos nunca estuvo de acuerdo con que hubiera una segunda portavocía adjunta y que tuvo conocimiento de que se propondría para ese puesto a Gómez desde el 1 de agosto.

"ERRORES Y EQUIVOCACIONES" DE PODEMOS

Para Nieto, se han producido una serie de "errores y equivocaciones de Podemos que no se acompasan con las reglas del juego". Ha añadido que como portavoz parlamentaria, su papel no es

"alimentar la polémica" ni incrementar la "tension", sino que su primera obligación es hacer una defensa cerrada del trabajo de todos los diputados y que se deje, ante todo, trabajar al grupo y que esté centrado en impulsar iniciativas para dar respuesta a los problemas de los andaluces.

Nieto ha rechazado que exista "ruptura" del grupo parlamentario y se ha mostrado convencida de que es posible restituir "la confianza" que fue quebrada por los diputados de Podemos. "Restituir esa confianza es perfectamente posible", según ha apuntado Nieto, convencida de que los cinco diputados pueden hacer un "magnífico trabajo".

Ha insistido en que está segura de que "todo se va a normalizar pronto" y de que este "episodio" no va a formar parte de una "cadena de episodios" en un futuro. "No creo que esto vaya a tener ninguna otra consecuencia", según ha recalcado la portavoz, que ha admitido que el comienzo no ha sido fácil, pero sobre la mesa no hay una "cuestión irresoluble".