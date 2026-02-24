A Nieto le "preocupa" que se den situaciones "sin control judicial" en el caso por el siniestro de Adamuz (Córdoba)

Nieto (dcha.), junto al delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de a Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha dicho este martes que le "preocupa" que, en el marco de la instrucción del caso por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos, "se produzcan situaciones" que "se salgan del control de la autoridad judicial".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas previas al acto de entrega de las Banderas de Andalucía en Córdoba con motivo de la celebración del 28F, Nieto se ha referido así a como la Guardia Civil ha dirigido a la jueza instructora de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número dos, un oficio en el informa de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se llevó una madrugada material de la zona del siniestro ferroviario cuatro días después del suceso y practicó distintas pruebas "sin advertirlo, ni solicitarlo".

Ante ello, Nieto ha dicho que está al día del caso "a través de los medios de comunicación", dado que "el sumario está declarado secreto, pero hay cosas que aparecen en los medios de comunicación", como el ya indicado, y al consejero le preocupa que, en el marco de "una instrucción tan compleja", se den situciones "que se salgan del control de la autoridad judicial".

Así, según ha lamentado, "en este caso parece que ha habido una actuación, por parte de un empleado de Adif, con órdenes de quien lo dirige, de que se tomasen unas muestras concretas", aunque, para ello, "no tenían autoridad judicial, ni tenían autorización tampoco de quien ejerce de policía judicial, que en este caso es la Guardia Civil".

A juicio de Nieto, "esto no debe ocurrir, estoy seguro que su señoría lo va a investigar y va a pedir responsabilidades, porque tenemos la obligación de hacer una instrucción absolutamente escrupulosa. Esa es la garantía que tienen las víctimas y los familiares de las víctimas de que van a ser resarcidos por los daños que han sufrido y, sobre todo", que tendrán respuesta a "lo que más ansían y lo que más desean, que es que se esclarezca la verdad".

En consecuencia, "cualquier cosa que se salga de la pulcritud en una instrucción nos lleva a que se ponga en peligro ese resarcimiento o que tengamos dudas sobre la verdad, que se tiene que ver en el procedimiento y que algún día, espero que pronto, se tenga una sentencia judicial firme".

Precisamente y en relación con estos hechos, la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha requerido a Adif que "se asbtenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario de Adamuz.