Nieto niega "injerencias" denunciadas por Balbín y afirma que PP y Cs plantean propuestas para todas las consejerías

Publicado 06/08/2019 12:36:26 CET

CÓRDOBA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha negado este martes las "injerencias" por parte del PP-A denunciadas por la exviceconsejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Isabel Balbín, quien renunció al cargo en julio y este viernes presentó su baja voluntaria como militante de Ciudadanos, y a quien ha pedido que "recapacite" y revise "su gestión".

En rueda de prensa, Nieto se ha referido así a la información que avanza este martes 'El Confidencial', en la que se apunta que Balbín ha comunicado a sus allegados que Empleo es una consejería "dirigida por el PP" y que los dirigentes de Cs son "unas marionetas en manos del PP".

El dirigente 'popular', que ha dicho que no va a entrar en la situación interna de otros partido, ha asegurado que "no hay injerencias, sino un gobierno; y no hay un gobierno del PP y otro de Cs, somos un único gobierno". "Cuando el PP cree que hay que impulsar una medida en algunas de las consejerías de Cs lo plantea y Cs hace lo mismo con las consejerías del PP", ha añadido.

Estas medidas, según ha señalado Nieto, se plantean en el marco "del diálogo, el debate y el trabajo conjunto". Y es que, según ha explicado, en Andalucía hay un gobierno "que toma decisiones y no unas consejerías estanco al margen de las decisiones del gobierno".

Así, se ha mostrado convencido de que hay propuestas de Cs para los departamentos de Cultura, Salud o Presidencia, por ejemplo, o por parte del PP para consejerías de Justicia, Empleo o Economía. A su juicio, "no entender eso es no entender cómo funciona un gobierno y si algo hace que se vea estabilidad en Andalucía es que hay un gobierno y no dos".