Nieto no contempla que Podemos quede fuera de 'Por Andalucía' y vería "imperdonable" tener "ruido interno" en campaña

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), no contempla que Podemos quede fuera de esta coalición para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio aunque la Junta Electoral rechace la "subsanación" del escrito de constitución presentado el pasado viernes sin la formación morada y Alianza Verde porque existe un "acuerdo político y voluntad inequívoca de cumplirlo" y ha advertido de que sería "un lujo y una frivolidad imperdonable" tener "ruido interno" entre los socios durante la campaña.

Nieto se ha pronunciado de este modo en declaraciones a la cadena Ser, recogida por Europa Press, en su primera entrevista desde que se anunció oficialmente que encabezará la lista de 'Por Andalucía' y apenas unas horas después de que esta coalición registrase a última hora del domingo ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) un documento para pedir que "subsane" el escrito de constitución de la coalición que se presentó el pasado viernes, 6 de mayo, para incluir a las seis citadas formaciones, y no deje fuera a Podemos y Alianza Verde.

La actual portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz ha confiado en que esta situación "se subsane y poder llevar al cauce jurídico el acuerdo político que dio tiempo a alcanzar" y por el que "debemos felicitarnos todas después de un proceso muy laborioso y demasiado ajustado en el tiempo". Ha querido poner en valor "haber sido capaces de ponernos de acuerdo y cumplir el mandato ciudadano de ir juntas, que era lo que lo que nos obsesionaba y lo que hemos conseguido y mis compañeros del ámbito jurídico seguro que van a encontrar la mejor forma de hacerlo posible dentro del cauce que nos ha dejado la ley".

Preguntada por el problema que llevó a apurar los plazos hasta más allá del límite, Nieto ha asegurado que "las negociaciones son siempre complicadas y nunca se debe a una sola cosa lo que las atasca o las ralentiza" y ha lamentado que "fue tan ajustado en el tiempo que no permitió que fuese feliz del todo y llevamos tres días enredados en poder llevar a lo jurídico lo que en lo político ya es una realidad". "Pero bueno, habiendo acuerdo, la fórmula para que pueda ser viable se encontrará y la pondremos sobre la mesa para poder trabajar todos juntos que es lo que queremos", ha insistido.

Tras admitir que "los ritmos en una negociación no son siempre todo lo rápidos que se requiere pero finalmente todo salió bien, aunque muy justos de tiempo", la candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta ha valorado al diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, que ganó las primarias de la formación morada para ser aspirante a San Telmo. "Tiene muchas cualidades, le conozco hace muchos años. En la coalición decidimos que había que tomar las decisiones por consenso y finalmente mi perfil tenía más consenso que el suyo, pero eso en modo alguno le hace de menos, es un magnífico diputado y extraordinario compañero", ha añadido.

"HAY UN ACUERDO Y VOLUNTAD INEQUÍVOCA DE CUMPLIRLO"

Cuestionada por lo que perdería 'Por Andalucía' si finalmente Podemos queda fuera de la coalición, Nieto se ha mostrado convencida de que "eso no va a suceder porque hay un acuerdo político y hay voluntad inequívoca de cumplirlo", por lo que ha defendido que "el cauce jurídico será el que tenga que ser, pero en cualquiera de ellos vamos a trabajar juntos en la campaña y va a haber diputados de Podemos en el próximo grupo parlamentario de la coalición Por Andalucía y esta alianza que le debíamos a la gente que confía en la unidad para parar en seco las políticas del PP en Andalucía y evitar que se agudicen los problemas que ocasionan incorporando a Vox".

En este sentido, ha garantizado que la coalición seguirá adelante con la presencia de Podemos aunque no prosperen los recursos ante la Junta Electoral porque "son un actor muy activo de esta coalición y son parte de un acuerdo que ahora lo que toca es cumplir dentro del cauce de la ley".

Sobre el papel de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz en el acuerdo, Nieto ha asegurado que ha estado "muy pendiente" de la negociación "siempre alentando a que llegásemos a buen puerto", por lo que "comparte nuestra alegría y nos va a ayudar mucho", aunque ha desvinculado a 'Por Andalucía' del proyecto en que trabaja Yolanda Díaz y que "aún ha podido comenzar a echar a andar porque tiene otros condimentos más a fuego lento".

"YOLANDA DÍAZ NOS VA A AYUDAR MUCHO"

"Yolanda Díaz ya nos ayuda con el beneficio que tienen las políticas que está haciendo como ministra en el ámbito del mercado de trabajo en Andalucía, pero su proceso está por empezar porque tiene una agenda ministerial endemoniada", ha añadido la candidata de 'Por Andalucía', que ha recordado que la vicepresidenta siempre ha estado alentando "que hubiese una suma y que estuviésemos todas juntas y no desperdiciar ni un miligramo de energía ni ningún posible voto que luego hiciera falta para combatir las políticas que le hacen daño a la gente".

Tras apuntar que 'Por Andalucía' quiere poner la Junta "al compás de las prioridades que hay a pie de calle en Andalucía" y va a "marcar la diferencia" en campaña porque "no vamos a insultar a nadie ni a faltar al respeto", Nieto ha garantizado que no habrá "ruido interno" en la coalición durante la campaña. "No hay tiempo para eso. Para qué le sirve a la ciudadanía el ruido y la bronca, de ahí no se saca nada. Sería un lujo imperdonable y una frivolidad que estuviéramos en eso con la que está cayendo a pie de calle en Andalucía", ha concluido.