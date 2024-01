Por Andalucía: La Comunidad de Madrid "no quiere un suplemento para las CCAA perjudicadas"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado este jueves, sobre la financiación autonómica y la creación de un fondo de nivelación transitorio para resolver las necesidades de Andalucía, que "es un fondo rechazado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, rechazado por la Comunidad de Madrid, que no quiere que haya un suplemento de dinero a disposición de las comunidades perjudicadas".

Nieto se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía preguntada por la imagen que se presenció este miércoles en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), el cónclave informal de los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Murcia y sus necesidades comunes en financiación autonómica.

Esa sintonía se ha ratificado con un informe de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que aboga por dotar un fondo de nivelación de 3.277 millones para estas cuatro regiones, de los cuales 1.409 millones serían para Andalucía e igualar de esta forma la financiación por habitante ajustado.

"No hay nadie en Andalucía, no lo hay en el arco parlamentario, que no comparta que Andalucía está infrafinanciada", ha sostenido Nieto, quien ha remachado que "ese modelo de financiación perjudica objetivamente a Andalucía y hay que cambiarlo", para lo que ha invocado el acuerdo alcanzado en el Parlamento de Andalucía en marzo de 2018 en el seno de un grupo de trabajo, donde ha señalado que entonces se rechazó "no hacer competencia, dumping fiscal entre comunidades autónomas por el perjuicio que causa a los servicios públicos".

"Nuestra propuesta de financiación va de personas y no de territorios", ha esgrimido la portavoz de Por Andalucía.

Nieto le ha reprochado al presidente de la Junta el uso que ha hecho del informe de Fedea para argumentar que "ese mismo informe Fedea dice que hay que acabar con la competencia fiscal y que no se puede seguir agujereando la arca autonómica en la expectativa de que luego sean recursos estatales los que nivelen las necesidades de las comunidades".

La portavoz de Por Andalucía ha advertido de que "cada rebaja fiscal a los ricos, y lleva siete ya el Gobierno del Partido Popular, agranda ese agujero en el que luego cifran la expectativa de fondo de nivelación".

"Vayamos a un modelo nuevo", ha continuado reclamando Nieto, quien ha precisado que esa aparante sintonía entre comunidades del PP-A "no se convierte en una propuesta de modelo de financiación porque todas las comunidades del Partido Popular no están de acuerdo".

Nieto ha apuntado que "si el Partido Popular con 11 comunidades que gobierna dice que sí, eso sería una propuesta para los presupuestos generales del Estado", para seguidamente advertir de que "tendrían que asumir todas entonces que entraría dinero al sistema para las que exclusivamente tenemos ese problema".

"Parece más sencillo, más fácil y desde luego más justo que se haga un nuevo modelo y que Andalucía reciba lo que le corresponde", ha demandado Nieto, que ha ironizado sobre el hecho de que "el Partido Popular, que tan claro lo ha tenido para lo de la EBAU, que ha puesto a las 11 de acuerdo para lo de financiación, no lo tiene tan claro y por eso no tiene una propuesta encima de la mesa".

La también responsable de política institucional de IU Andalucía se ha lamentado de "seguir alimentando esta polémica y este España nos roba y este agravio entre comunidades" por cuanto ha señalado que entre sus conclusiones "lo que hace es meter más ruido a una conversación pública ya bastante contaminada".

"Andalucía necesita un nuevo modelo de financiación y no una solución coyuntural o puntual que dependa de la aprobación de un nuevo presupuesto", ha reclamado.

Se ha preguntado Nieto si "tiene el Partido Popular un modelo que poner sobre la mesa" para afirmar que "no lo tiene" antes de recordar que "Andalucía sí lo tiene", pero "lo que pasa es que Moreno Bonilla no lo quiere poner sobre la mesa porque él lo está incumpliendo", afirmación que ha sustentado en el rechazo a que "se haga competencia a las otras comunidades jugando con los impuestos".