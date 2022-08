Justicia trabaja en un plan de choque de tres millones aunque "no son la solución para el problema de fondo"

SEVILLA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves que su departamento trabaja en un plan de choque a partir de noviembre, que tendrá el alcance de once semanas de duración y se extenderá desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre y estará dotado con casi 3 millones de euros (2,87 millones), para "ayudar a desatascar los problemas de retrasos en ámbitos como el penal y queremos que no afecte a la violencia de género", aun cuando ha reconocido que "activar planes de choque para mí no es la solución" por cuanto ha apelado a "atajar el problema de fondo" de la mano de los operadores jurídicos.

En una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, el consejero de Justicia ha abundado en la adopción de planes de choque pese a insistir en que "no soy partidario porque casi nunca acaban resolviendo los problemas", de manera que a su juicio "evidencian una realidad que atajar".

Nieto ha apelado al hecho de que la Administración de Justicia "es una competencia compartida con el Gobierno" de manera que ha remarcado que "echamos de menos una adecuada coordinación con el Ministerio" para encarar los problemas materiales y humanos en este ámbito.

Sobre la situación de la justicia ha abogado por elaborar "un análisis más exacto de la realidad", convencido de la necesidad de contar con "una mejor planificación de los recuros materiales y humanos", hecho que ha atribuido a que "no se ha podido hacer" por el hecho de afrontar "un día a día tremendamente exigente".

La pretensión del consejero de Justicia es contar con "un escenario claro de la realidad de hoy de la infraestructura" judicial para tener una perspectiva para "un horizonte de ocho, diez años", al tiempo que ha defendido la mejora de la justicia con el argumento de que "contar con mejor justicia es tener una democracia más fuerte, más sólida", para apelar entonces a que "tenga el papel que se merece", mientras que ha elogiado "la actitud muy positiva de los operadores jurídicos" y ha planteado su deseo de "no defraudar la confianza recibida de manera inmediata desde el minuto uno", que ha estimado "inmerecida porque tendremos que ganarla con nuestro esfuerzo, trabajo".

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno andaluz recurra el Real Decreto-ley 14/2022 del Gobierno de medidas para el ahorro energético, Nieto ha explicado que "hemos debatido el asunto en el Consejo de Gobierno" para poner de manifiesto que "dejamos claro que es necesario tomar medidas para reducir el consumo, el ahorro energético", para dirigir entonces su reproche hacia "las formas del Gobierno" por considerar que se trata de "un terrible error del Gobierno de España" por cuanto ha planteado que "su forma de entender la cogobernanza" es "hacer lo que le conviene y luego imponer" para concluir en que "culpa de crispar" a las comunidades autónomas.

"El presidente de la Junta desde hace tres años y medio ha intentado que el diálogo prevalezca sobre cualquier vía de relación, ha eludido, ha evitado ir a los tribunales siempre que se ha podido", ha argumentado Nieto sobre el estilo de afrontar estas polémicas jurídicas de Juanma Moreno, así como ha calificado de "desorbitadas" las medidas de sanción en el decreto, sobre las que ha concluido que "es imposible llevar a cabo por los ayuntamientos y las comunidades" para apelar entonces a la necesidad de "sentar a las comunidades y hacer las correcciones necesarias para no afectar a la actividad económica y adaptarse a la climatología de cada uno", antes de reclamar "permitir que las comunidades autónomas aporten ideas".