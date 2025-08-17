Nieto ve "bendito problema" si Moreno está por encima de las siglas y a Montero "es el perfil que menos ayuda" a PSOE

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante la entrevista concedida a Europa Press. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, reacciona con un "bendito el problema, ¿no?", cuando se le pregunta si tiene el Partido Popular un reto cuando afronte el día después a que Juanma Moreno deje de ser su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y si lo es también que su figura esté por encima de las siglas del partido.

Argumenta que "hemos tenido la suerte, tenemos la suerte, de disfrutar de un presidente que ha conectado perfectamente con la sociedad andaluza" y esgrime en este sentido estar en reuniones con el presidente andaluz, "de muchos tipos, y cuando ves la sensibilidad y la visión de Juan Manuel Moreno en esas reuniones, te das cuenta de por qué luego llegan los resultados electorales que llegan".

En una entrevista con Europa Press sostiene que "el liderazgo de Juan Manuel Moreno nos da seguridad en la línea que afrontamos y esa percepción de que vamos por el buen camino" y apunta que "tiene un compromiso firme con Andalucía que nos da garantía de que el proyecto de Juan Manuel Moreno va para largo", antes de expresar con un "ojalá que los andaluces lo sigan apoyando de la misma forma".

Mientras defiende Nieto que Moreno es "uno de los referentes políticos de España más valorados" y se declara "orgulloso de cómo se valora el trabajo de Juanma Moreno en otros territorios", le lleva a considerar que "esa fortaleza de Juanma Moreno se une que el perfil probablemente que menos ayudaba al PSOE a tener o a crear una alternativa es el de María Jesús Montero".

Sobre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidencia de la Junta dice que "viene del pasado" y por ello "ha estado presente en todo lo criticable, en todo lo que ha hecho mal el PSOE y que le ha llevado a la oposición en Andalucía", antes de subrayar su condición de "vicepresidenta del gobierno de Sánchez, que es otro lastre para las siglas del PSOE en Andalucía".

Ahonda el consejero de Justicia en el hecho de que "es la ministra de Hacienda y es la que está llegando a acuerdos con Cataluña, que excluye a Andalucía y que castiga a Andalucía".

Contrapone que antes "denunciaba esa situación cuando estaba de consejera de Hacienda y ahora lo practica" e infiere de ese comportamiento que "la incoherencia se llama María Jesús Montero y esa incoherencia sumada a unas siglas con mucho desgaste hace que el PSOE no sea alternativa en este momento".

Evoca aquí una conversación con "un histórico del Partido Socialista", a quien no identifica, y que le decía al consejero de Justicia que "la prioridad del PSOE ahora mismo es quedar segundo porque hay bastantes posibilidades de que no sea segundo", mientras recuerda que "eso se empezó a decir en Galicia hace algunas elecciones", para seguir señalando que "los del PSOE no se lo creían, pero es que hoy son terceros y gracias porque la crisis de Podemos les garantizó que no fueran cuartos, pero que estuvieron en algunas encuestas cuartos en Galicia".

"Por lo que dicen las encuestas, por lo que dice la calle y por las sensaciones que tenemos el PSOE andaluz de Montero quiere que se quede como está", sigue apuntando sobre el resultado del horizonte electoral de Andalucía en 2026.

Cuando se le cuestiona si cree entonces que la candidatura de Montero es una garantía para la mayoría absoluta de Moreno y del Partido Popular, replica Nieto que "la garantía de una mayoría absoluta del Partido Popular es buena gestión, buena comunicación con los andaluces y seguir trabajando por una Andalucía líder", aunque de igual forma apostilla que "María Jesús Montero en lugar de aportar ha restado".

Su diagnóstico sobre la candidatura de Montero para 2026 es que "el PSOE sigue mirando melancólicamente el pasado" en vez de hacer "lo que tiene que hacer cualquier partido que está en la oposición y que quiere gobernar: que es construir una alternativa".

"El PSOE andaluz le dice a los andaluces volvéis conmigo al pasado y os voy a presentar el mejor icono del pasado socialista andaluz que tenemos, María Jesús Montero y los andaluces dicen vete tú al pasado; yo no voy al pasado; yo quiero futuro", sostiene el consejero de Justicia, quien apunta que "quien representa el futuro en Andalucía es Juan Manuel Moreno y el Partido Popular".

SALUD, FLANCO DÉBIL DE UN GOBIERNO DE MAYORÍA ABSOLUTA

Si se le plantea al consejero de Justicia que la gestión de la sanidad pública es el flanco débil de un gobierno que tiene mayoría absoluta, responde que "el servicio público de salud es el más complejo, seguramente, de todos los que tiene un Gobierno", ya que aprecia que "es un servicio muy crítico en el que nadie se siente conforme, en el que todo el mundo piensa que se tiene que hacer mejor y que se merece más".

Continúa argumentando que "es un servicio que muy complicado, costosísimo, con medidas que permanentemente se van ampliando la cartera de servicios, los medicamentos que se pueden cubrir, que asuma nuevas investigaciones, que no suelen ser baratas, al mismo tiempo que cuida la atención más básica en cualquier punto del territorio", por lo que concluye que "es muy complejo".

Defiende que "tanto la consejera como su equipo están haciendo un trabajo ingente, están consiguiendo avances muy positivos", así como afirma que "hoy están mejor que hace un año".

Traza un paralelismo con su experiencia de gestión, una secretaria de Estado en el Ministerio del Interior, para sostener que "ahora se habla de que el Ministerio del Interior es una trituradora, sobre todo la Secretaría de Estado de Seguridad que es donde estuve yo, y lo es" y señala entonces que "hay otras trituradoras, una de ellas es salud".

"Las noticias positivas nunca nivelan las noticias negativas", reflexiona en este sentido, mientras reivindica "la inversión que ha hecho la Consejería de Salud, el Gobierno de la Junta de Andalucía" para indicar que "se ha pasado de 8.000 millones de euros que se gastaban en salud a 15.000 millones", de manera que "estamos a punto de doblar el presupuesto de salud en un periodo de tiempo muy corto".

"Si uno se abstrae un poquito, se quita esa parte de reacción visceral, se da cuenta de que el servicio que presta la Junta de Andalucía en materia de salud es francamente bueno", remacha Nieto su reflexión en este ámbito de gestión.