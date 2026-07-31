Niña Pastori, Miguel Campello y El Jincho encabezan el cartel musical de la Feria de Andújar (Jaén)

Presentación de la Feria de Andújar - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

Los artistas Niña Pastori, Miguel Campello y El Jincho encabezarán el cartel musical de la Feria de Andújar 2026, una edición que contará con una amplia oferta musical, según ha anunciado el concejal de Festejos, Antonio Torres, durante la presentación de la programación oficial de las fiestas.

Torres ha mantenido un encuentro con representantes de colectivos, peñas, caseteros, empresarios, asociaciones ecuestres, feriantes y medios de comunicación para dar a conocer los detalles de la cita y agradecer la implicación de todos los sectores que hacen posible este acontecimiento festivo.

Durante el acto, el edil ha destacado la apuesta por una programación musical pensada para todas las edades, con grandes conciertos y actividades que buscan convertir la feria en una de las citas más destacadas de la provincia.

Además de los cabezas de cartel, la programación incluye las actuaciones de Ruta 80, Nani Cortés, Adrián Bach, Almoradú, Calcaos, Ecos de Sierra Morena o Seba Vilches, junto a diferentes orquestas y grupos que actuarán en la Caseta Municipal y en la Caseta Municipal de la Federación de Peñas.

La feria comenzará el jueves 3 de septiembre con la tradicional sardinada en la Plaza de Abastos, el encendido del alumbrado extraordinario y la inauguración de la nueva portada del recinto ferial.

En esta primera jornada, la música llegará de la mano de un pasacalles con música y batucada, y con la segunda edición de la Noche de Volantes --organizada junto a la Federación de Peñas--, que contará con las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y Sebastián Vilches. Por su parte, la Caseta Municipal acogerá la actuación de Jardín Sur y Bailongos de Sierra Morena.

El viernes 4 de septiembre estará marcado por la actuación de El Jincho en la Rotonda del Ferial. Asimismo, la Caseta de la Federación de Peñas ofrecerá la música de Ruta 80, sumándose también las actuaciones de Trío Revolushow y José Ángel Heredia.

El sábado 5 de septiembre, tras una jornada de marcado carácter ecuestre con el concurso de atalaje y el tradicional paseo a caballo, llegará por la noche el concierto de Niña Pastori.

De forma paralela, la Caseta Municipal contará con la Orquesta Atrium y Mulatos del Sabor; la Caseta de la Federación de Peñas ofrecerá las actuaciones de Malas Lenguas, Otros Como Yo y Almoradú; y la Caseta Municipal Ecuestre acogerá el espectáculo 'Al Son de las Niñas'.

El domingo 6 de septiembre, la jornada concluirá a medianoche con el concierto de Miguel Campello. Este día también se contemplan las actuaciones de Adrián Bachiller y el Trío musical Sinergy en la Caseta Municipal, y de Canallas y Calcaós en la Caseta de la Federación de Peñas.

El lunes 7 de septiembre continuará la programación con el concierto de Nani Cortés en la Rotonda del Ferial. Además, la Caseta Municipal acogerá las citas 'Bailamelón' y 'Copleando', esta última con un homenaje a Rocío Jurado, mientras que la Caseta de la Federación de Peñas celebrará su tradicional Concurso de Sevillanas.

Finalmente, el martes 8 de septiembre, festividad de San Eufrasio, la Caseta Municipal contará con la actuación de Jardín Sur y Bailongos de Sierra Morena, antes de que el espectáculo piromusical 'Colorpasión' ponga el broche final a la feria.

Durante la presentación, Antonio Torres ha subrayado el trabajo conjunto desarrollado en los últimos años para revitalizar la feria.

En este sentido, el concejal ha puesto en valor la recuperación del protagonismo del mundo del caballo y los enganches.

Asimismo, ha recordado que se mantendrán servicios consolidados como el Punto Violeta, la sala de lactancia en el edificio de Protección Civil, la apertura diaria de la Caseta Infantil y la Hora Sin Ruido diaria para facilitar el disfrute de menores con necesidades especiales.

Por último, Torres ha destacado la bonificación del 90 por ciento del suelo para las casetas tradicionales, una medida que ha permitido incrementar la participación social al pasar de tres casetas de colectivos en 2022 a un total de diez en esta edición de 2026.