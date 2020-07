Niños víctimas de violencia de género disfrutarán de unas vacaciones seguras con el programa 'Vacacionantes'

GRANADA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Vacacionantes que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en colaboración con Bankia y CajaGranada Fundación, permitirá que víctimas de violencia de género de los centros de acogida, especialmente los menores que acompañan a sus madres, disfruten de unas vacaciones "seguras y libres de violencia".

Así lo ha puesto de manifiesto la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, durante la firma del convenio de colaboración de las tres entidades para este programa que llevará a cabo actividades socioeducativas y culturales en los centros de Andalucía del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante los períodos vacacionales.

Fernández ha recalcado que "esta iniciativa está dirigida especialmente a la población infantil con el objetivo de ofrecer unas vacaciones de verano divertidas, normalizadas y libres de violencia machista, brindándoles la oportunidad de desarrollar su creatividad y afectividad a través de actividades tanto dentro como fuera de los recursos de acogida".

Asimismo, ha añadido que "este programa, que cumple 21 años, busca paliar las consecuencias psicológicas y emocionales, así como personales y vitales, de vivir procesos tan complejos, a la vez que duros y de extrema necesidad y supervivencia, como es tener que reconstruir una nueva vida huyendo de la violencia machista".

Esta edición se desarrolla del 1 de julio al 6 de septiembre y está prevista la participación de 742 personas, 397 mujeres y 345 menores.

Durante el acto, la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi, señaló que "ojalá no hubiera que firmar estos convenios, signo de que habría terminado el problema de la violencia de género, pero como por desgracia no es así, me siento muy orgullosa de colaborar en una iniciativa como esta, que mejora la vida de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, especialmente en un año tan complicado como este".

El director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín Holgado, ha destacado que para esta entidad "es muy importante poder poner en marcha, junto a Cajagranada Fundación y al Instituto Andaluz de la Mujer, un programa que permite a las mujeres y menores tener la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones libres de violencia de género y apoyarles en reconstruir su vida".

EL PROGRAMA

Vacacionantes está basado en el enfoque de la educación en valores y está compuesto por actividades que se llevan a cabo durante los periodos vacacionales de verano y Navidad por un equipo multidisciplinar en el que el personal tiene un papel de especial importancia para la población infantil acogida, ya que es un espacio para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad.

Entre las muchas actividades lúdicas y creativas, destacan los programas específicos de animación a la lectura, sostenibilidad y medio ambiente.

Este tipo de intervención socioeducativa es vital para promover la transformación en agentes de cambio, convirtiendo su papel de víctimas en el de ciudadanos y ciudadanas activas, empoderadas, protagonistas de su propia vida y con capacidad de generar cambios sociales.

El programa Vacacionantes arrancó en 1999 y ya se han beneficiado más de 50.000 personas desde su origen, obteniendo no solo una mejora en la atención a las víctimas de violencia de género, sino siendo además un pilar fundamental para el equilibro emocional y la independencia personal y social de las personas acogidas.

Fernández también ha indicado que durante esta emergencia sanitaria, los niños de los centros de acogida han centrado gran parte del interés de su departamento.

"Lanzamos el proyecto COVID Warriors con recursos socioeducativos para promover un mejor afrontamiento de situaciones producidas por el COVID-19 y también facilitamos 60 tabletas digitales para que pudieran continuar su formación online tras la suspensión de las clases presenciales".

En esta línea, ha advertido que "la violencia de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y también de las niñas y niños que la sufren de manera indirecta y directamente".

El Servicio Integral de Atención y Acogida a Víctimas de Violencia de Género cuenta con 34 centros, de los que nueve son centros de emergencia, ocho casas de acogida y 17 pisos tutelados.