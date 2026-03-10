La Noche Blanca de Flamenco de Córdoba homenajea a 'Fosforito' y reúne a Manuel Lombo, María Toledo y El Canijo de Jerez

Presentación de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba 2026, que se celebrará del 20 al 21 de junio, y rendirá homenaje al cantaor de Puente Genil Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', fallecido en noviembre de 2025. - EUROPA PRESS

La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba 2026 se celebrará del 20 al 21 de junio, en ella se rendirá homenaje al cantaor de Puente Genil Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', fallecido en noviembre de 2025, y en la programación se darán cita Manuel Lombo, David Pino, María Toledo, María del Mar Moreno, Sara Dénez, Ángel Flores, Lela Soto, Monia Abdelali, Maki, María Artes, Ezequiel Benítez, Los Estanques y El Canijo de Jerez.

Los detalles los ha facilitado este martes en rueda de prensa la delegada de Cultura, Isabel Albás, acompañada de algunos de los artistas que actuarán en esta edición, que recordará a 'Fosforito', "uno de los máximos referentes del flamenco de todos los tiempos", ha elogiado Albás, para comentar que "aunque todos los espectáculos están pensados para honrar su legado, hay uno de ellos que se va a centrar especialmente en la figura del maestro pontanés", en la Plaza de San Agustín.

En este sentido, esta edición llega con "una programación amplia y variada", integrada por diez espectáculos en distintos espacios de la ciudad y para "llegar absolutamente a todos públicos", con "una diversidad de estilos y registros, desde el flamenco más puro a las nuevas formas y tendencias". Los conciertos son gratuitos y se amplía el horario de cierre de los bares.

En concreto, abrirá la cita Manuel Lombo, a las 22,30 horas, en la Plaza de las Tendillas. Cantaor de flamenco, autor y compositor, intérprete de una obra repleta de connotaciones flamencas con muchos matices y una lírica tan hermosa como realista. Se mueve con brillantez por los más variados estilos. Tiene personalidad artística propia, carisma sobre las tablas y una gran capacidad de conexión con el público. Es un artista demandado en importantes programaciones de flamenco.

Tras el lanzamiento de su trabajo 'Lombo x Bambino', en noviembre de 2017, espectáculo con el que estará en la Noche Blanca del Flamenco, se convirtió en un gran éxito de ventas, consiguiendo colocarse en los primeros puestos de la lista de los discos más vendidos en España.

A las 23,30 horas, en la Plaza de San Agustín se podrá disfrutar de 'Nazareno y Olivares', el homenaje a 'Fosforito', con David Pino, para mostrar una retrospectiva de la vida y obra del maestro. A través de la palabra, la música y la danza como vehículos de expresión, se asiste a la puesta en escena en clave de dramaturgia de un universo poético y sonoro que lleva a un viaje por la historia del flamenco de la segunda mitad del sigo XX hasta la actualidad, encarnada en la trayectoria de 'Fosforito', última llave del Cante y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros reconocimientos.

MEZQUITA-CATEDRAL Y LA CALAHORRA

Posteriormente, a las 00,00 horas, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, saldrá a escena María Toledo, un ícono del flamenco actual. La primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano. Con siete discos publicados, cuenta con seis nominaciones a los premios Latin Grammy. Y en esta ocasión, ofrecerá un espectáculo con su último disco, 'Vicente', que se ha coronado como número uno en la lista de ventas global de iTunes de España, como ya sucediera con su anterior disco.

Tras ello, el entorno de la Torre de la Calahorra, a las 1,00 horas, acogerá el espectáculo de María del Mar Moreno, una bailaora nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz), dotada de una sensibilidad artística y una formación académica exquisitas y fuera de lo común. Dichas cualidades la han convertido en una artista polifacética y en una docente requerida en el mundo entero: baila, canta, interpreta, imparte conferencias, investiga, es imagen de campañas publicitarias y modelo de prestigiosos fotógrafos.

GANADORES DEL CONCURSO DE FLAMENCO

También a las 1,00 horas, en el cine Fuenseca, será el turno de Sara Dénez y Ángel Flores. Cantaora y cantante, compositora cordobesa, Sara nació en Cañete de las Torres (Córdoba), viaja por el mundo entero cantando en compañías líderes del flamenco, como la de Joaquín Cortés y Paco Peña, entre otras. Cantaora oficial de los cursos formativos del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba con Manolo Sanlúcar y José Antonio Rodríguez, y acompañante de artistas de prestigio, ha lanzado su primer single en solitario, 'Sin ti', que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Es la ganadora del Concurso Nacional de Arte Flamenco 2025 en la modalidad de cante.

Mientras, Ángel Flores es un joven guitarrista con un talento innato para la técnica y la composición que se ha convertido, por méritos propios, en uno de los artistas más destacados y con mayor proyección de futuro del panorama flamenco actual. Comenzó a tocar a los once años de la mano de Ricardo Sanchez y Pablo García, donde se adentró en el mundo del acompañamiento al cante y al baile obteniendo el premio 'Artista Revelación' con 14 años en el Festival Madrileño 'Al compás del Flamenco' (2012). En 2025 ha ganado el concurso Nacional de Arte Flamenco en la modalidad de guitarra.

EL CANTE JEREZANO Y SONES ÁRABES

Entretanto, a las 2,00 horas, a la Plaza Conde de Priego llegará una de las voces jóvenes más asentadas y con mayor proyección del panorama actual. Se trata de Lela Soto. Aunque nacida en Madrid, su cante es eminentemente jerezano. Lela recoge el testigo de su extensa familia (Los Sordera), una de las más importantes en la historia del arte flamenco, y lo impregna de su personalísima impronta musical, manteniendo la llama del flamenco en esa constante evolución que necesita el arte para mantenerse vivo.

Igualmente, a las 2,00 horas, en la Plaza de San Francisco, será el espectáculo de Monia Abdelali. Nació en una familia del sur de Túnez (Kettana Gabes, 1991) donde los cantos tradicionales de cada evento familiar forman parte de su niñez y adolescencia, concretamente por parte de su padre. La darbuka marca el ritmo de su sangre y los coros tradicionales marcan el camino de las melodías y modos tunecinos y árabes que hacen de Monia una portadora de una tradición muy extensa, dada la interconexión cultural del mundo árabe.

A las 2,30 horas, la Plaza de la Corredera será escenario para Maki y María Artés. Son dos reconocidos cantantes españoles que han dejado una huella significativa en la escena musical. Ambos artistas han conquistado al público con sus talentosas voces y su carisma arrollador. María Artés nació en Córdoba. Desde muy joven, demostró su pasión por la música y se destacó por su voz poderosa y versátil. Con un estilo que fusiona el flamenco, la música latina y el pop.

Por su parte, Maki, cuyo nombre real es José Manuel Gutiérrez, nació en Dos Hermanas (Sevilla). Con una voz única y llena de sentimiento, Maki se ha ganado el reconocimiento del público en el género de la música flamenca. Tanto María Artés como Maki han colaborado juntos en diversas ocasiones, fusionando sus estilos y creando canciones que han sido aclamadas por sus seguidores. Su química en el escenario y la complementariedad de sus voces los convierten en una combinación perfecta.

PLAZA DEL POTRO Y ALCÁZAR

Mientras, Ezequiel Benítez llegará a la Plaza del Potro, a las 3,30 horas. Es un artista ortodoxo y novedoso a la vez. La creación de letras y la personal impronta que le imprime a sus interpretaciones, le hacen ser un cantaor muy original, dado que sus ideas flamencas son de propia cosecha. Además de pura escuela jerezana. Cuenta con una capacidad creativa que lo convierte en un compositor de grandes canciones.

Y a las 5,00 horas, el Alcázar de los Reyes Cristianos acogerá Los Estanques y El Canijo de Jerez, que se unen en un súper grupo con el que traen el álbum 'Lágrimas de plomo fundido'. En este disco se abrazan psicodelia, flamenco, rock progresivo y 'garage', de modo que el flamenco y el rock andaluz se funden en una propuesta única e irreverente.