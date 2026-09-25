La Noche Europea de los Investigadores reúne un año más a la comunidad científica en Jaén, Linares y Baeza

Foto familar de 'La Noche Europea de los Investigadores' 2026 en Jaén. - UJA

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 investigadoras de la Universidad de Jaén (UJA) han trasladado su actividad fuera de las aulas y laboratorios para divulgar su trabajo ante la ciudadanía en 'La Noche Europea de los Investigadores' 2026. La cita, celebrada como es habitual el último viernes de septiembre, se ha desarrollado este año de forma simultánea en la capital jiennense, Linares y, como novedad en la provincia, Baeza.

Durante la inauguración del evento, la vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la UJA, María Victoria López Ramón, ha destacado que esta iniciativa se desarrolla en más de 400 ciudades europeas bajo la premisa de que "no hay futuro sin ciencia, pero tampoco hay ciencia con futuro si la sociedad camina al margen de ella".

La UJA, que fue la primera institución académica andaluza en sumarse a este proyecto divulgativo, ha ampliado en esta edición sus sedes bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti'. Según ha informado la vicerrectora, la programación en Linares incluye la Feria de la Ciencia en el Paseo de Linarejos y actividades en su Centro de Interpretación; mientras que Baeza se estrena en el Aula de Cultura Mariana de Montoya con talleres sobre salud, matemáticas y paisaje del olivar. En la capital, la oferta científica se distribuye en cinco escenarios: la carpa de El Corte Inglés, la Antigua Escuela de Magisterio, la Catedral, el Museo Íbero y el Museo de Jaén.

La inauguración en Jaén ha contado con la asistencia del delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Javier Calvente; el diputado provincial de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, Luis Miguel Carmona; la concejala de Igualdad, Participación ciudadana y Cooperación del Ayuntamiento de Jaén, Eva Funes; el director de secretariado de Comunicación y Divulgación Científica de la UJA, Julio A. Olivares Merino; el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas; Juan Manuel Mata en representación de Caja Rural de Jaén, y el responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Miguel Sainz. Romero.

MÁS DE 80 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

En concreto, desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la Universidad de Jaén se han programado más de 80 actividades que abarcan talleres interactivos, demostraciones científicas en vivo, microencuentros, escape rooms y visitas guiadas patrimoniales, entre otras iniciativas. En este sentido, la programación de este año abarca todas las áreas del conocimiento de la UJA: Olivar, Agricultura Sostenible y Medio Ambiente; Salud, Medicina de Precisión y Biomedicina; Inteligencia Artificial y Tecnología; Humanidades, Sociedad e Inclusión.

En Jaén, las actividades han comenzado con la apertura de la Feria de la Ciencia, instalada en la explanada de El Corte Inglés, donde se han habilitado un total de 29 stand. Otras sedes en la capital jiennense han sido la antigua Escuela de Magisterio de Jaén (con 13 microencuentros con investigadores y cinco talleres), la Catedral de Jaén (un taller), el Museo de Jaén (seis talleres) y el Museo Íbero (un taller).

Simultáneamente se han inaugurado las actividades en las otras dos localidades. En Linares en el Paseo de Linarejos, donde se han instalado un total de 16 stand (a lo que se suma la celebración de tres microencuentros con investigadores), mientras que en Baeza se cuenta con el Aula de Cultura Mariana de Montoya, en la Plaza del Pópulo, con cinco microencuentros.

"Participar en La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras es también una experiencia transformadora para nuestros científicos, pues les permite empatizar con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes directas y enriquecer su visión profesional", ha asegurado la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA.

Por decimoquinto año consecutivo --el decimosexto en el caso de la provincia jiennense--, La Noche Europea de los Investigadores se ha celebrado de forma simultánea en las ocho capitales andaluzas. Esta cita de divulgación, promovida por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa, está coordinada en la comunidad por la Fundación Descubre.

En la provincia de Jaén, la iniciativa cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de Jaén, Linares y Baeza, la Diputación Provincial y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Asimismo, colaboran la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Catedral de Jaén, la Caja Rural de Jaén y El Corte Inglés.