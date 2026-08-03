Noelia Chacón, elegida nueva secretaria general del PSOE de Santiago-Pontones (Jaén)

Elección de la nueva secretaria general del PSOE en Santiago Pontones, Noelia Chacón - PSOE

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Noelia Chacón ha sido elegida nueva secretaria general del PSOE de Santiago-Pontones (Jaén) en el transcurso de una asamblea municipal en la que también ha quedado aprobada la nueva Comisión Ejecutiva Local.

La reunión ha contado con la presencia del secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, quien ha trasladado el respaldo de la dirección provincial a la agrupación socialista del municipio.

Durante su intervención, Torres ha animado tanto a los integrantes de la nueva ejecutiva como al conjunto de la militancia a "darlo todo" con el objetivo de lograr que en las elecciones de 2027 los socialistas vuelvan a hacer de Santiago-Pontones "un municipio próspero". En la actualidad, en el municipio gobierna Jaén Merece Más con apoyo del PP.

Por su parte, Chacón ha manifestado que asume la Secretaría General "con ilusión y un compromiso firme" porque, según ha asegurado, el municipio "nos necesita". En este sentido, la nueva líder socialista ha criticado la gestión del actual equipo de Gobierno local, señalando que "Santiago-Pontones ha perdido demasiados años con este Ayuntamiento ineficaz e inoperante".

"Vamos a trabajar duro para presentar el mejor proyecto de futuro para nuestro pueblo. Necesitamos políticas útiles en el Ayuntamiento, que transformen nuestro municipio y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y esas políticas tendrán el sello socialista", ha aseverado Chacón.

La nueva dirección local del PSOE de Santiago-Pontones cuenta en sus principales puestos de responsabilidad con Elena Cortés, que asume la Secretaría de Organización, y con Bertha Buitrago, que ocupará la Secretaría de Política Municipal.