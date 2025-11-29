El noveno certamen de cortos 'Entreplanos' invita desde Córdoba a "reflexionar sobre los lugares que habitamos"

Cartel del certamen de cortos 'Entreplanos'. - FAC

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Arquitectura Contemporánea (FAC) ha lanzado la novena edición del certamen de cortos 'Entreplanos: Cine, Ciudad, Arquitectura', que invita a los participantes, a través de los vídeos grabados con teléfono móvil con los que concursarán, a "reflexionar sobre los lugares que habitamos y las formas en que los vivimos".

Según la información difundida por la FAC en su web, consultada por Europa Press, este certamen, que mantiene abierto el plazo de presentación de vídeos hasta el próximo 8 de diciembre, se ha consolidado como "un espacio de experimentación accesible a cualquier persona, y valora la capacidad de transmitir una idea o una reflexión por encima del resultado artístico, fomentando nuevas miradas sobre la arquitectura, la ciudad y la vida urbana contemporánea".

En este contexto, la convocatoria se suma al lema propuesto por ONU-Hábitat para el Día Mundial de las Ciudades 2025, celebrado el pasado 31 de octubre y que este año invita a reflexionar sobre 'Ciudades inteligentes centradas en las personas', en "cómo la tecnología, los datos y la inteligencia artificial (IA) pueden transformar la vida urbana manteniendo a las personas en el centro de las iniciativas de innovación y sostenibilidad".

La edición de este año incorpora dos importantes novedades, siendo la primera la referida al Premio Especial Fundación ONCE, dotado con 500 euros, que reconocerá obras que promuevan la inclusión social de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal".

También es novedad la Mención Especial 'Plano secuencia', dotada con 200 euros, que galardonará "la mejor propuesta realizada en una única toma, premiando la capacidad de síntesis y mirada creativa sin cortes de cámara.

Junto a estos nuevos reconocimientos, se mantienen los premios del jurado profesional, independiente y multidisciplinar, que concederá un Primer Premio de 500 euros, un Segundo Premio de 400 euros y un Tercer Premio de 300 euros, estando también previstos accésits, a discreción del jurado y, como ya es habitual, el público también tendrá voz, pues, con sus 'me gusta' a los distintos cortos a través de las redes sociales de la FAC (@funarco), otorgará cinco premios, de 100 euros cada uno.

La recepción de propuestas está abierta hasta las 23,59 horas del próximo 8 de diciembre, mientras que la votación popular, tras la publicación de los vídeos concursantes, estará abierta hasta el próximo 19 de diciembre, y a finales de dicho mes se anunciarán los ganadores.

Las propuestas deberán ser vídeos de un máximo de dos minutos, grabados con teléfono móvil o tableta, que exploren cualquier aspecto urbano o relación entre las personas y su entorno. La participación está abierta a todas las personas, grupos o colectivos, sin necesidad de conocimientos previos en arquitectura, urbanismo o técnicas audiovisuales.

'Entreplanos' forma parte del programa internacional 'Octubre Urbano', impulsado por ONU-Hábitat, y busca fomentar la participación ciudadana y el pensamiento crítico sobre las ciudades contemporáneas.

En la FAC entienden que el certamen "acerca el cine y la arquitectura como herramientas de observación, exploración y diálogo, para entender cómo vivimos y cómo queremos vivir". La iniciativa cuenta con la subvención de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, el apoyo de la Fundación ONCE y la colaboración de numerosas entidades comprometidas con la difusión cultural y la sostenibilidad urbana.