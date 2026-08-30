Nudistas reivindican la práctica libre del naturismo en la playa granadina de Cantarriján y una señalización específica

Cadena humana reivindicativa del carácter nudista de la playa de Cantarriján convocada por el colectivo. - AAPNC

LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La Asociación Amigos de la Playa Nudista Cantarriján (AAPPNC) reivindica la práctica libre del naturismo en esta zona de La Herradura, en el municipio granadino de Almuñécar, ubicada en el entorno del paraje natural de Maro-Cerro Gordo. Su llamada de atención para proteger esta práctica también está acompañada de una petición para que la playa tenga una señalización específica sobre esta condición de 'playa nudista' y se eviten así "confusiones" con quienes bajan vestidos hasta esta zona del litoral.

La presidenta de AAPNC, María José Gamero, ha explicado a Europa Press la casuística: "Hay gente que no lo sabe, y cuando llega abajo --a la playa de Cantarriján-- se encuentra con que hay nudistas, y se enfadan, se sienten mal", explica, a la vez que indica que esta zona, cada vez más, "se llena de 'textiles' --en referencia a quienes van vestidos-- y los nudistas "se van arrinconando a las piedras y a la otra cala y empiezan a formar guetos".

Gamero apunta que la AAPNC ya pidió años atrás la señalización de la playa como 'nudista' a la Junta de Andalucía, pero que se la rechazaron por considerarla "publicidad", y ha anunciado que volverán a hacer una petición en este sentido

Por otra parte, la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada ha aclarado a Europa Press que a la Administración autonómica no le corresponde la declaración formal o denominación de una zona del litoral como 'playa nudista'.

Y, por su parte, la presidenta de AAPNC expone que la petición para la Junta es la de la instalación de "un cartel lo suficientemente visible de información arriba, donde estacionan los autobuses y coches, que indique la playa es nudista", con el objetivo de evitar confusión entre visitantes que desconocen esta condición de la cala y los nudistas que la frecuentan.

"Resulta necesario distinguir entre el conocimiento por parte de la Administración de la tradición y del uso nudista de la playa y la declaración formal o denominación de una playa como playa nudista", señalan a este respecto desde Sostenibilidad de la Junta de Andalucía.

"La playa de Cantarriján figura administrativamente identificada y gestionada dentro del ámbito del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo", exponen desde la Administración para aclarar que esto explica su intervención en la conservación del entorno y ordenación del uso público y la regulación de determinados accesos a la playa. "Pero no supone que corresponda a la Junta de Andalucía declarar Cantarriján como 'playa nudista'. Son, por tanto, cuestiones administrativas diferentes que conviene no confundir", indican desde la Junta.

La presidenta de la asociación de amigos nudistas de la playa ha insistido en que "Cantarriján es nudista desde hace cinco décadas" y ha criticado también las medidas emprendidas por dos chiringuitos en esta zona, a los que ha calificado de "antinudistas".

Además, ha señalado que su asociación está a favor y colabora en la conservación respetuosa del entorno del Parque Natural de Maro Cerro Gordo, tal y como reivindicaron, junto al carácter nudista de Cantarriján, el pasado sábado cuando un centenar de personas se unieron en una gran cadena humana junto a la orilla del mar en la octava edición de la Jornada de Encuentro Nudista.

Desde la Administración regional señalan que "no se ha recibido por los cauces oficiales ninguna solicitud reciente de la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján para la instalación de nueva señalización", a la vez que sítúan el último contacto hace más de cinco años; si bien, a la vista de lo anunciado por la presidenta de AAPNC, la confrontación de posicionamientos aún sigue pendiente de nuevos capítulos.

Desde Sostenibilidad también indican que la propia información turística oficial del Ayuntamiento de Almuñécar utiliza actualmente la denominación 'Playa Nudista Cantarriján' para este enclave, y reafirman su compromiso de "continuar trabajando en la gestión y conservación de este espacio protegido y en la ordenación de su uso público", incluyendo el servicio de regulación de accesos durante el periodo estival.