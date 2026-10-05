La nueva edición de UCODemocrática ofrece en Córdoba asesoramiento para la gestión pública basada en la evidencia

Imagen de UCOdemocrática 2024. - UCO

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba (UCO) ha lanzado la tercera edición de UCODemocrática, el programa que pone en contacto a personal investigador y a representantes políticos para abordar temas clave para la gestión pública y, para ello, ha publicado este lunes una nueva consulta a partir de la que elegir los asuntos que preocupan a las personas responsables de la gestión pública y la toma de decisiones en las instituciones.

Según informa la UCO en una nota, en una serie de encuentros, que se celebrarán a partir del próximo mes de noviembre en función de los resultados de esta primera consulta, se dará a conocer el trabajo y principales resultados de personal científico que investiga en diferentes campos de interés vinculados a temas de actualidad y relevancia social. Así, en un curso político marcado por la convocatoria de elecciones generales y municipales, esta actividad se plantea como "una herramienta útil para que las medidas contempladas en los programas electorales y de gobierno estén basados en la evidencia científica, permitiendo así abordar los distintos retos de la sociedad de la mano de personal experto".

El proyecto, inspirado en la Oficina C del Congreso de los Diputados y realizada en 2024 y 2025, "está abierto a todas las personas que ostentan cargos públicos y representan a la provincia de Córdoba en las diferentes instituciones, ya sea en el gobierno o en la oposición, y a la militancia y cargos orgánicos de los distintos partidos políticos y agrupaciones". Podrán asistir concejales y concejalas de los diferentes ayuntamientos cordobeses y diputados y diputadas provinciales, así como representantes por la circunscripción de Córdoba en el Parlamento andaluz, el Congreso de los Diputados y el Senado, y de las delegaciones territoriales de los gobiernos central y autonómico. Además, la asistencia también está abierta para personal asesor y técnico de las instituciones.

UCOdemocrática es una acción contemplada dentro del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, aprobado por su consejo de gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Para participar, se puede visitar el enlace con la consulta aquí en 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJq0928v8Rd1SSB1KF...'.