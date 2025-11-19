La nueva Ley de la Ciencia creará unidades de innovación para que universidades y empresas busquen financiación

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este miércoles que con la nueva Ley de Ciencia de Andalucía, cuyo proyecto se aprueba en el Consejo de Gobierno, se crearán unidades de innovación "abiertas" en las que "universidades, centros económicos y empresas podrán abordar retos de forma conjunta que entrarán a formar parte del sistema andaluz del conocimiento y, por lo tanto, pueden ir a financiación específica para ellas".

Así lo ha explicado Villamandos en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. Entre las novedades del proyecto de Ley, el consejero ha explicado que se creará igualmente el Sistema Andaluz de Excelencia para "favorecer que nuestros centros de investigación y universidades puedan pegar un salto considerable".

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles el proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (Activa). Así se recoge en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, que, de esta manera, impulsará este proyecto de ley que procede de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

La nueva normativa tendrá como principales objetivos "promover la excelencia de la investigación para situarla a la vanguardia del conocimiento y fomentar la conexión entre universidad y empresa", según expusieron desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos después de que el proyecto recibiera informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades, a comienzos de este mismo año 2025.

De igual modo, la nueva ley pretenderá "facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, así como favorecer la internacionalización y la integración europea de la ciencia andaluza", y sustituirá al actual marco legal que data de 2007. Desde el obierno andaluz entienden que la ciencia de la región "necesita actualizar sus estructuras y potenciar una mayor relación entre universidades, empresas y sociedad, y una mayor transferencia del conocimiento, además de dotar de más protagonismo al sector privado en la inversión de I+D+I y de incrementar la gobernanza y la coordinación del sistema del conocimiento".