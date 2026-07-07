La nueva zona de juegos de la Glorieta de Arabial de Granada incorpora dos grandes estructuras de sombra

La alcaldesa de Granada, en su visita al nuevo área de juegos de la Glorieta de Arabial. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva área de juegos infantiles de la Glorieta de Arabial ha alcanzado el 77 % por ciento de ejecución y entra en su fase final, con una finalización prevista para el próximo mes de septiembre. La principal novedad incorporada durante la ejecución de las obras es la instalación de dos estructuras textiles de sombra de 6x7 metros, una actuación que "a respuesta a una demanda vecinal para mejorar las condiciones de uso del parque" Estas estructuras protegerán del sol el área de juegos y favorecerán su utilización durante todo el año.

Según ha concretado el Consistorio granadino en una nota, la actuación, que ejecuta la empresa HPC Ibérica, S.A. y supone una inversión de 335.866 euros, transformará "por completo" este espacio para adaptarlo al "intenso uso" que registra por parte de las familias, con una nueva área de juegos "más amplia, accesible e inclusiva, concebida para niños de todas las edades".

Así, el nuevo parque sustituirá la actual zona infantil, integrada por un único elemento de juego, por un espacio "mucho más amplio y variado", con más de 400 metros cuadrados de superficie, que incorporará elementos accesibles e inclusivos y nuevas propuestas de juego para todas las edades. Entre sus principales atractivos destacan una "gran estructura" en forma de ballena, un conjunto temático denominado "pueblo pesquero", un delfín, un muelle con forma de pez, un barco, un juego de rotación y una nueva zona de columpios con diferentes tipos de asientos, entre ellos una cesta y una silla adaptada de carácter inclusivo.

De este modo, el parque se completará con un pavimento continuo de caucho amortiguante que mejorará la seguridad e incorporará juegos y colores integrados en el propio suelo. Además, el proyecto contempla el traslado del elemento de juego existente a otra ubicación, donde podrá seguir utilizándose.

La actuación responde a la "escasa sombra natural" del entorno y ha sido posible tras el estudio técnico realizado sobre la estructura del aparcamiento subterráneo en el que se ubica el parque, "garantizando la viabilidad y seguridad de la intervención". La incorporación de estas estructuras textiles tendrá continuidad en la futura zona de juegos de la avenida Federico García Lorca, cuyo proyecto contempla igualmente la instalación de elementos de protección solar.

Por otro lado, el proyecto incorpora otras mejoras para reforzar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad del espacio. Entre ellas destacan la reposición y reorganización de la zona destinada a la práctica deportiva, la renovación de la barandilla de protección y la reubicación de distintos elementos del mobiliario urbano.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "con esta actuación damos respuesta a una demanda de las familias del distrito Ronda y seguimos ampliando los espacios de juego para que los niños puedan disfrutar de parques más modernos, accesibles e inclusivos durante todo el año", al tiempo de precisar que, "además, incorporamos nuevas zonas de sombra para que los niños y sus familias puedan disfrutar de este espacio también durante los meses de más calor".

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para ampliar y renovar las áreas infantiles de la ciudad, "recuperando espacios públicos para el juego, la convivencia y el disfrute de las familias".

En contexto, la nueva área de juegos de la Glorieta de Arabial forma parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos destinados a la infancia y ampliar la red de zonas de juego en toda la ciudad. En el distrito Ronda, este nuevo parque se suma a la zona infantil de Martínez Campos y a las futuras actuaciones previstas en Plaza de Gracia y en la confluencia de las calles López Mezquita y Sol, junto al Gran Parque de las Familias.

Con actuaciones como la Glorieta de Arabial, Martínez Campos, la avenida de Cervantes, la futura área de juegos de la avenida Federico García Lorca, Plaza de Gracia y López Mezquita, el Consistorio "continúa ampliando y renovando la red de áreas infantiles de Granada con espacios de juego más amplios, accesibles e inclusivos, recuperando espacios públicos para la infancia y avanzando hacia una ciudad cada vez más amable y pensada para las familias".