Nueve oficinas de Correos en Jaén disponen ya de buzones mágicos para las cartas de Papá Noel y los Reyes Magos

Una niña echa su carta en un buzón mágico de Correos. - CORREOS

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nueve oficinas de Correos en la provincia de Jaén ya disponen de buzones mágicos para que los más pequeños puedan enviar sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos.

De esta forma, "vuelve a llenar de ilusión la Navidad" con estos lugares especiales "para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente", según ha informado este jueves la empresa postal.

En concreto, en la provincia jiennense, se pueden encontrar en la sede central de Correos en Jaén y en las sucursales de Peñamefécit y El Corte Inglés, también en la capital. A ellas se suman las oficinas de Orcera, Úbeda, Martos, Linares, Andújar y Marmolejo.

Además, con esta propuesta, que suma buzones mágicos en 95 oficinas de Andalucía, "impulsa la escritura entre los más pequeños, animándoles a expresar sus deseos y emociones en papel".

"Por eso, estas navidades, en las más de 600 oficinas de Correos con buzón especial en todo el país y a través de Correos Market, también se podrán conseguir 'packs' mágicos que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios", ha explicado.

Igualmente, se podrán adquirir sellos mágicos personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

Por otro lado, los equipos de voluntariado volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los menores ingresados, de forma que, además de entregarles un detalle, aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel y los Sus Majestades de Oriente.

"Correos que, desde hace más de 300 años, es el operador logístico de la Navidad, seguirá manteniendo la ilusión de todos los niños y niñas, recordando que hay pocas cosas tan llenas de magia como escribir una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos", ha concluido.