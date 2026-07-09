El nuevo Gobierno andaluz celebra este viernes su primera reunión para impulsar el Presupuesto de 2027

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación para informar sobre la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trece miembros del nuevo Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno tomarán posesión del cargo este viernes y, continuación, se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno, donde se instará formalmente a la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno este jueves en la comparecencia que ha hecho ante los medios de comunicación, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, para dar a conocer la composición de su nuevo Gobierno de coalición entre PP-A y Vox, cuatro días después de su toma de posesión como presidente de la Junta de la XIII Legislatura.

La toma de posesión de los miembros del nuevo Gobierno andaluz será en el Palacio de San Telmo.

Juanma Moreno ha manifestado que la elaboración de los Presupuestos andaluces para 2027 va a ser la prioridad de su gobierno, apuntando que ya el tiempo es "muy justo" para configurar unas cuentas de más de 50.000 millones, que normalmente se empiezan a hacer en el mes de junio, para que a finales de octubre sean aprobados en el Consejo de Gobierno y lleguen al Parlamento para su tramitación.

"Esa es nuestra primera prioridad para que se aprueben en tiempo y forma y entren en vigor el 1 de enero del año 2027", ha señalado Juanma Moreno, quien ha destacado el compromiso en el acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Vox sobre la aprobación de los presupuestos de 2027, 2028, 2029 y 2030.

Y en los presupuestos de la comunidad se verá reflejado también el compromiso de ambas formaciones con la bajada de impuestos, que será progresiva, como por ejemplo, en el tramo autonómico de IRPF, de manera anual, a razón de un 0,25 por ciento al año, según ha expuesto el presidente.

También se ha referido a bajadas en el impuesto a transmisiones patrimoniales, que está íntimamente ligado también con la compra de vivienda, en un 0,25% anualmente para "ser una de las comunidades autónomas, junto con Madrid, con la presión más baja en términos fiscales".

Este viernes tomarán posesión: Antonio Sanz, como vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias; Manuel Gavira, como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local; Carolina España, vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno andaluz; Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Carmen Castillo, consejera de Educación; Jorge Paradela, consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo; Loles López, consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad; Rocío Díaz, consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; Mario Muñoz Atanet, consejero de Fomento y Movilidad; Adolfina Martínez Guiradoc, onsejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente; Patricia del Pozo, consejera de Cultura, Deporte y Patrimonio Histórico, y José Antonio Nieto, como consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.